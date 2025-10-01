Александр Алиев предложил своим критикам совместную поездку на фронт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Власть vs Влащенко.

К теме Алиев попал в новый зашквар: экс-футболист получил сокрушительный ответ от ветерана

Как Алиев ответил своим критикам?

Экс-футболист Динамо напомнил, как в первые дни полномасштабного вторжения вступил в ряды теробороны Киева. В это время многие его будущие критики бежали из страны.

25 февраля я вступил в тероборону на Оболони. Я же не сбежал. Я не как вот эти вот – я их называю шакалы, которые сбежали, помчались,

– заявил Алиев.

Александр обвинил своих хейтеров в псевдопатриотизме. Мол, они развлекаются, когда на передовой воины ВСУ защищают Украину.

"Они (украинские военные – 24 Канал) защищают, а вы себе ходите кайфуете, сидите отдыхаете, выпиваете, все спокойно. Ну, летят ракеты – вы спрятались в паркинге, все. А пацаны там каждый день под пулями находятся", – сказал Алиев.

Бывший динамовец рассказал, что постоянно ездит на фронт и помогает военным. Александр предложил критикам совместную поездку на ноль, чтобы они убедились в его правоте.

"Почему же сейчас вы все ходите кричите, когда вас хватают? Чего же вы не придете сдадите ВВК и спокойно не поедете на передовую? А почему должны пацаны сидеть по три с половиной года и без ротации? Я приду, я возьму за руку и повезу вас туда, хотя бы день пусть там проведут", – упрекнул критиков Алиев.

В чем обвиняют Алиева?