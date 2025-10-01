Александр Алиев предложил своим критикам совместную поездку на фронт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Власть vs Влащенко.
Как Алиев ответил своим критикам?
Экс-футболист Динамо напомнил, как в первые дни полномасштабного вторжения вступил в ряды теробороны Киева. В это время многие его будущие критики бежали из страны.
25 февраля я вступил в тероборону на Оболони. Я же не сбежал. Я не как вот эти вот – я их называю шакалы, которые сбежали, помчались,
– заявил Алиев.
Александр обвинил своих хейтеров в псевдопатриотизме. Мол, они развлекаются, когда на передовой воины ВСУ защищают Украину.
"Они (украинские военные – 24 Канал) защищают, а вы себе ходите кайфуете, сидите отдыхаете, выпиваете, все спокойно. Ну, летят ракеты – вы спрятались в паркинге, все. А пацаны там каждый день под пулями находятся", – сказал Алиев.
Бывший динамовец рассказал, что постоянно ездит на фронт и помогает военным. Александр предложил критикам совместную поездку на ноль, чтобы они убедились в его правоте.
"Почему же сейчас вы все ходите кричите, когда вас хватают? Чего же вы не придете сдадите ВВК и спокойно не поедете на передовую? А почему должны пацаны сидеть по три с половиной года и без ротации? Я приду, я возьму за руку и повезу вас туда, хотя бы день пусть там проведут", – упрекнул критиков Алиев.
В чем обвиняют Алиева?
- Александр Алиев в своих социальных сетях сообщал, что получил статус участника боевых действий. В комментариях его раскритиковали за это, поскольку он не был на фронте. Тогда футболист сразу же удалил публикацию.
- Через некоторое время ветеран войны Олег Симороз обвинил Алиева в попытке примазаться к 112-й бригаде ВСУ. Активист призвал Оболонский ТЦК мобилизовать Алиева, который прикрывается фиктивной службой.
- Спортивный журналист и военный Андрей Сенькив в эфире КДК обвинил Алиева в пиаре на войне. Он заявил, что не представляет экс-футболиста в боевой части.