Олександр Алієв запропонував своїм критикам спільну поїздку на фронт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Власть vs Влащенко.

Як Алієв відповів своїм критикам?

Ексфутболіст Динамо нагадав, як у перші дні повномасштабного вторгнення вступив до лав тероборони Києва. У цей час багато його майбутніх критиків тікали з країни.

25 лютого я вступив у тероборону на Оболоні. Я ж не втік. Я не як ось ці ось – я їх називаю шакали, які втекли, помчали,

– заявив Алієв.

Олександр звинуватив своїх хейтерів у псевдопатріотизмі. Мовляв, вони розважаються, коли на передовій воїни ЗСУ боронять Україну.

"Вони (українські військові. – 24 Канал) захищають, а ви собі ходите кайфуєте, сидите відпочиваєте, випиваєте, все спокійно. Ну, летять ракети – ви сховалися в паркінгу, все. А пацани там щодня під кулями перебувають", – сказав Алієв.

Колишній динамівець розповів, що постійно їздить на фронт та допомагає військовим. Олександр запропонував критикам спільну поїздку на нуль, щоб вони пересвідчилися в його правоті.

"Чому ж зараз ви всі ходите кричите, коли вас хапають? Чого ж ви не прийдете здасте ВЛК і спокійно не поїдете на передову? А чому повинні пацани сидіти по три з половиною роки і без ротації? Я прийду, я візьму за руку і повезу вас туди, хоча б день нехай там проведуть", – дорікнув критикам Алієв.

У чому звинувачують Алієва?