На платформі Х Олег Симороз жорстко розкритикував колишнього динамівця, звинувативши його у спробі примазатися до бойової 112-ї бригади ЗСУ. У відповідь на це Олександр Алієв з образою звернувся до ветерана, пише 24 канал з посиланням на соцмережі Симороза.

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Новий скандал навколо Алієва

Симороз жорстко відповів на заяви Алієва, який, замість відкритого діалогу, намагався виправдатись, натякаючи на інвалідність ветерана.

Реакцію колишнього футболіста Динамо, який вдавався до згадок про інвалідність активіста, Симороз назвав низькою та публічно закликав Оболонський ТЦК звернути увагу на ухилення спортсмена від мобілізації.

Також Олег наголосив, що ветеранам огидно дивитися, як Алієв намагається видати себе за бійця.

Про скандал висловився також спортивний журналіст Андрій Сеньків у відео КДК. Він звинуватив Алієва у спробах піару на темах армії, адже взагалі не уявляє колишнього футболіста у бойовому підрозділі.

Нагадаємо, що останнім часом Олександр Алієв неодноразово потрапляв у скандали. До прикладу, нещодавно його напідпитку зупинила поліція.