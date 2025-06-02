Після фіналу Ліги чемпіонів російський голкіпер Матвій Сафонов демонстративно проігнорував вітчизняних журналістів. Через це на футболіста вилився шквал критики від земляків, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Скандал навколо Сафонова

Після фінального матчу Ліги чемпіонів, в якому він так і не з’явився на полі, воротар Матвій Сафонов відмовився давати коментарі представникам преси, попри численні прохання журналістів.

Журналіст Ігор Рабінер у своєму телеграм-каналі розкритикував поведінку футболіста, назвавши її кричущою неповагою до тих, хто його підтримував. За словами Рабінера, Сафонов демонстративно проігнорував журналістів, включно з правовласниками трансляції, навіть не зупинившись для тих, хто чекав його до пізньої ночі.

Свою позицію висловив і коментатор "Матч ТВ" Дмитро Губернієв. Він порівняв Сафонова з хокеїстом Олександром Овєчкіним, який завжди знаходив слова вдячності в ключові моменти. Губернієв зазначив, що фанати святкували успіх воротаря ПСЖ, натомість у відповідь отримали мовчання та байдужість.

Пізніше з’ясувалося, що він все ж дав короткий коментар біля поля Роману Гутцайту і цим обмежив своє спілкування зі ЗМІ.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Матвій Сафонов зіграв 17 матчів за ПСЖ, у яких пропустив 13 м'ячів та 7 разів ворота лишалися "сухими".

Нагадаємо, що російський голкіпер перейшов у ПСЖ в липні 2024 року.