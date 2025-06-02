После финала Лиги чемпионов российский голкипер Матвей Сафонов демонстративно проигнорировал отечественных журналистов. Из-за этого на футболиста вылился шквал критики от земляков, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Скандал вокруг Сафонова

После финального матча Лиги чемпионов, в котором он так и не появился на поле, вратарь Матвей Сафонов отказался давать комментарии представителям прессы, несмотря на многочисленные просьбы журналистов.

Журналист Игорь Рабинер в своем телеграм-канале раскритиковал поведение футболиста, назвав его вопиющим неуважением к тем, кто его поддерживал. По словам Рабинера, Сафонов демонстративно проигнорировал журналистов, включая правообладателей трансляции, даже не остановившись для тех, кто ждал его до поздней ночи.

Свою позицию высказал и комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев. Он сравнил Сафонова с хоккеистом Александром Овечкиным, который всегда находил слова благодарности в ключевые моменты. Губерниев отметил, что фанаты праздновали успех вратаря ПСЖ, взамен в ответ получили молчание и равнодушие.

Позже выяснилось, что он все же дал короткий комментарий у поля Роману Гутцайту и этим ограничил свое общение со СМИ.

Справка. В сезоне-2024/2025 Матвей Сафонов сыграл 17 матчей за ПСЖ, в которых пропустил 13 мячей и 7 раз ворота оставались "сухими".

Напомним, что российский голкипер перешел в ПСЖ в июле 2024 года.