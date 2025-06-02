У неділю, 1 червня, в межах 11-го туру бразильської Серії А зустрілися Сантос та Ботафого. Команда Неймара у меншості мінімально поступилася з рахунком 0:1, пише 24 канал з посиланням на Papo de Boleiros.

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Залишив команду без балів

На 76-й хвилині матчу Неймар отримав другу жовту картку. Це сталося після того, як бразильський футболіст відправив м'яч у ворота суперника за допомогою руки.

Футболіст прокоментував інцидент, зазначивши, що відчайдушне бажання забити гол призводить до помилок, а також вибачився перед товаришами по команді і вболівальниками. Зокрема він взяв на себе відповідальність за втрату трьох очох.

Курйозний гол бразильця: дивіться відео

Відзначимо, що у поточному сезоні Неймар зіграв 12 матчів за Сантос, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі.