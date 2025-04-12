В сети появилось видео с задержанием бывшего полузащитника Динамо и сборной Украины Александра Алиева. Скандальный инцидент произошел в центре Киева, пишет 24 Канал со ссылкой на dtp.kiev.ua.

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Алиев в наручниках, а его спутница на капоте машины

На видео видно, как сотрудники патрульной полиции одевают экс-звезде "бело-синих" наручники. Некоторые СМИ сообщили, что водитель Мерседеса "Гелендваген" был пьян.

Вместе с экс-футболистом была задержана белокурая женщина. На видео она устроила настоящее шоу, Забравшись на патрульную машину.

После инцидента Алиев сразу вышел на связь. В своем инстаграме он опроверг информацию о нетрезвом состоянии. Также 40-летний футболист медиакоманды Игнис сообщил, что конфликт с полицией удалось уладить.

Видео инцидента с Алиевым и его комментарий

Напомним, что накануне Александр Алиев и Артем Милевский сыграли за ветеранов Динамо. На матче присутствовал руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов. После поединка они сделали совместное фото.