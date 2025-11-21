Это позволило нашей команде квалифицироваться в раунд плей-офф. Там жеребьевка подарила нам в соперники сборную Швеции, что прокомментировал тренер сборной Сергей Ребров, сообщает 24 Канал со ссылкой на УПЛ ТВ.

По теме Английский фанат пообещал поехать на войну с Россией, если Украина пройдет Швецию в отборе на ЧМ

Что Ребров сказал о Швеции?

Среди возможных оппонентов были Румыния, Северная Македония и Северная Ирландия. Тем не менее, Украине выпал номинально наиболее сложный из соперников.

Тренер сборной Украины прокомментировал предстоящую игру против шведов. Сергей надеется, что у команды будет такой же настрой на игру, как было в решающем матче против Исландии.

Важно, в каких кондициях к этим матчам подойдут команды. В отборе сборная Швеции свои матчи тоже не играла в оптимальном составе. Всегда были травмированы игроки, которые важны для шведов. Очень важно, в каком состоянии к марту подойдет и Украина, и Швеция. Я надеюсь, что шансы равны. Жеребьевка получилась именно такой, поэтому надо готовиться и играть с такими эмоциями, как против Исландии,

– заявил Ребров.

При этом коуч отметил и конкуренцию в нашей сборной. Ребров признался, что уже начал подготовку к матчу и начал выбирать состав на мартовский сбор.

Подготовка к матчу плей-офф уже началась, как только мы узнали соперника. Много игр будем просматривать. Так же будем просматривать наших кандидатов. Я доволен, что сейчас есть конкуренция практически на всех позициях. Уже надо выбирать тех футболистов, которые будут играть в марте. Работы много,

– резюмировал тренер.

Также Ребров высказался и о месте проведения матчей плей-офф квалификации ЧМ-2026. По его мнению, сборная Украины не должна играть эти встречи в Польше. Хотя ранее журналист Петр Волосик говорил о возможности провести игры именно в Польше.

Попадет ли сборная Украины на ЧМ-2026?