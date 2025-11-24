Внимание к себе привлек вингер Полесья Алексей Гуцуляк. Сейчас интерес к нему проявляют два гранда своих стран, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.

Где может продолжить карьеру Гуцуляк?

За 28-летним футболистом сборной Украины следят в Греции и Шотландии. Возможность подписать футболиста рассматривают Панатинаикос и Селтик.

Оба клуба хотят усилить атаку и видят в игроке "волков" того, кто может справиться с этой задачей. Греки интересуются им уже длительное время, а шотландский гранд обратил внимание на украинца после октябрьских матчей за сборную.

К слову. Контракт Гуцуляка с Полесьем завершается летом 2026 года. Пока неизвестно, планируют эти клубы приобрести футболиста уже зимой или хотят дождаться межсезонья и подписать его на правах свободного агента.

Отметим, что в нынешнем сезоне Алексей не является стабильным игроком основы житомирского клуба. При этом он чрезвычайно эффективно выступает в составе сборной Украины, став ее лучшим бомбардиром в 2025 году.

Что известно о карьере Гуцуляка?