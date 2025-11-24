Увагу до себе привернув вінгер Полісся Олексій Гуцуляк. Наразі інтерес до нього проявляють два гранди своїх країн, повідомляє 24 Канал із посиланням на ТаТоТаке.
Де може продовжити кар'єру Гуцуляк?
За 28-річним футболістом збірної України слідкують у Греції та Шотландії. Можливість підписати футболіста розглядають Панатінаїкос і Селтік.
Обидва клуби хочуть підсилити атаку й бачать у гравцеві "вовків" того, хто може впоратися з цією задачею. Греки цікавляться ним уже тривалий час, а шотландський гранд звернув увагу на українця після жовтневих матчів за збірну.
До слова. Контракт Гуцуляка з Поліссям завершується влітку 2026 року. Наразі невідомо, планують ці клуби придбати футболіста вже взимку чи хочуть дочекатися міжсезоння й підписати його на правах вільного агента.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні Олексій не є стабільним гравцем основи житомирського клубу. При цьому він надзвичайно ефективно виступає у складі збірної України, ставши її найкращим бомбардиром у 2025 році.
Що відомо про кар'єру Гуцуляка?
Вихованець львівських Карпат, у складі яких дебютував на дорослому рівні у 2015 році. Звідти влітку 2016 року перейшов у Вільярреал, але після семи місяців в Іспанії повернувся в рідний клуб.
Також грав за Десну та Дніпро-1, а з липня 2024 року виступає за Полісся. У нинішньому сезоні провів 16 матчів на клубному рівні, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі (дані Transfermarkt).
За збірну України дебютував навесні 2024 року. З того часу провів 14 поєдинків і записав у свій актив вісім результативних дій. Зокрема, у вирішальному матчі за вихід у плей-оф відбору на ЧС-2026 проти Ісландії забив гол і зробив асист.