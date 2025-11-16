У неділю, 16 листопада, збірна України провела останній матч групового етапу відбору на ЧС-2026. "Синьо-жовті" у валідольному поєдинку вирвали перемогу в Ісландії та вийшли у плей-оф раунд кваліфікації на Мундіаль, пише 24 Канал.

Як українці забивали голи у ворота Ісландії?

Матч у Варшаві тримав у напрузі українських вболівальників до самого фінального свистка. Лише наприкінці зустрічі натиск підопічних Сергія Реброва приніс результат.

Перший гол у ворота Ісландії на 83-й хвилині забив Олександр Зубков. Вінгер турецького Трабзонспора головою переправив м'яч у ворота суперника після розіграшу кутового. Під час подачі Зубкову асистував Гуцуляк, який скинув шкіряну кулю партнеру по команді.

Відео голу Зубкова

Ісландці побігли відіграватися. У ці хвилини надійно зіграв Анатолій Трубін, який виручив команду у кількох епізодах. А фінальну крапку в поєдинку поставив Олексій Гуцуляк.

На третій компенсованій хвилині матчу вінгер житомирського Полісся пробив з межі штрафного майданчика. Завдяки рикошету, який спантеличив голкіпера ісландців, м'яч затріпотів у сітці воріт суперника.

Відео голу Гуцуляка

Раніше повідомлялося, як вболівальники збірної України вивісили банери на матчі з Ісландією. Вони вкотре нагадали світу про кривавих диктаторів Росії та Білорусі.

