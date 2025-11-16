В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины провела последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2026. "Сине-желтые" в валидольном поединке вырвали победу у Исландии и вышли в плей-офф раунд квалификации на Мундиаль, пишет 24 Канал.

К теме Украина в решающем матче победила Исландию и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Как украинцы забивали голы в ворота Исландии?

Матч в Варшаве держал в напряжении украинских болельщиков до самого финального свистка. Лишь в конце встречи натиск подопечных Сергея Реброва принес результат.

Первый гол в ворота Исландии на 83-й минуте забил Александр Зубков. Вингер турецкого Трабзонспора головой переправил мяч в ворота соперника после розыгрыша углового. Во время подачи Зубкову ассистировал Гуцуляк, который сбросил кожаный шар партнеру по команде.

Видео гола Зубкова

Исландцы побежали отыгрываться. В эти минуты надежно сыграл Анатолий Трубин, который выручил команду в нескольких эпизодах. А финальную точку в поединке поставил Алексей Гуцуляк.

На третьей компенсированной минуте матча вингер житомирского Полесья пробил с пределов штрафной площади. Благодаря рикошету, который озадачил голкипера исландцев, мяч затрепетал в сетке ворот соперника.

Видео гола Гуцуляка

Ранее сообщалось, как болельщики сборной Украины вывесили баннеры на матче с Исландией. Они в очередной раз напомнили миру о кровавых диктаторах России и Беларуси.

Какое место заняла Украина в группе D?