27 ноября футболист Олимпиакоса празднует свой юбилей, 30 лет. В честь этого 24 Канал подготовил 7 интересных фактов о Романе Яремчуке.

По теме Яремчук зажег в раздевалке после матча Украина – Исландия: фаны разнесли танец нападающего

Почему отказал Байеру ради Динамо?

Роман является уроженцем Львова и воспитывался в академии Карпат. В возрасте 11 лет Яремчуком заинтересовался леверкузенский Байер и даже сделал ему предложение. Однако нападающий отказал немцам ради Динамо.

Решение не ехать в Германию я принимал совместно с родителями и агентом. Считаю, я сделал правильный выбор, перейдя в Динамо. Буду доказывать, что сделал это не зря,

– подтверждал эти слухи Роман.

Правда, закрепиться в Динамо нападающий не смог. Игрок проиграл конкуренцию Мораесу, Теодорчику и Беседину и пошо искать счастья в других клубах.

Какой рекорд УПЛ побил Яремчук?

Прорыв в карьере Яремчука произошел в 2016 году. Аренда в Александрию длилась всего полгода, но позволила ему зарекомендовать себя. В составе "аграриев" нападающий дебютировал в еврокубках и побил рекорд УПЛ.

В матче против Ворсклы Роман умудрился забить гол на 8-й секунде матча. До сих пор этот мяч остается самым быстрым в истории чемпионата Украины.

Яремчук забил самый быстрый гол в истории УПЛ: смотреть видео

Зимой 2017-го Динамо вернуло игрока из аренды, однако полгода в Киеве не дали Яремчуку возможности закрепиться в команде Реброва. Поэтому когда летом "бело-синие" получили предложение от Гента в размере 2 миллионов, то решили отпустить игрока.

Прорыв в Бельгии

Если Александрия только подсветила талант Яремчука, то в Бельгии он вырос до игрока солидного европейского уровня. За четыре года в Генте форвард забил аж 62 гола.

В сезоне 2019-2020 Роман стал вице-чемпионом страны, а следующей кампании оформил аж 20 голов. Благодаря этому в 2021 году Гент продал игрока в Бенфику за солидные 17 миллионов евро. Это третья самая дорогая продажа в истории клуба.

Отомстил Динамо и заговорил о войне

К сожалению, дальнейшая карьера у Романа шла постепенно на спад. В Лиссабоне игрок провел лишь один сезон, хотя в течение него было несколько ярких моментов.

Футболист смог помочь "орлам" дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, где забил в ворота Ливерпуля. Кроме того, Роман успел "передать привет" родному Динамо, забив в ворота киевлян на групповой стадии.

Яремчук забил Динамо в Лиге чемпионов: смотреть видео

Справка. Роман Яремчук – лишь второй украинец, который забивал в Лиге чемпионов в ворота клуба из Украины. Первым был Андрей Воронин, который забивал в ворота Динамо за Байер в обоих матчах группы сезона 2004 – 2005.

Яремчук не постеснялся отпраздновать этот мяч, за что получил порцию критики на Родине. А в феврале 2022-го игрок привлек внимание мира к началу полномасштабной войны в Украине.

После гола в ворота Аякса в Лиге чемпионов Роман снял футболку и продемонстрировал герб Украины во время трансляции игры. Произошло это 23 февраля, за день до полномасштабного вторжения россиян.



Яремчук обратил внимание на войны в Украине / фото из инстаграма Романа

В 2022-м Яремчук вернулся в Бельгию за рекордные 17 миллионов для Брюгге. Но этот трансфер оказался провалом и дальнейшая аренда в Валенсию не позволила украинцу снова выйти на топ-уровень.

Один из лучших форвардов сборной Украины

Несмотря на проблемы в клубной карьере Роман всегда отличался невероятной самоотдачей за сборную. И судьба отдавала ему должок в виде большого количества голов.

В 65-ти матчах за "сине-желтых" Яремчук забил аж 17 голов. Сейчас он является четвертым лучшим бомбардиром сборной в истории после Шевченко, Ярмоленко и Коноплянки.

Украинские фанаты никогда не забудут мячи форварда Сербии, Португалии, Германии и Боснии и Герцеговине. Однако отдельно стоит выделить успешный Евро-2020. Там наша сборная дошла до четвертьфинала, а Роман оформил по два гола и ассисты в группе.

Скандал с рэпером Бастой

Есть в истории Романа и неприятный инцидент. После Евро-2020 игрок проводил отпуск в Турции вместе с партнером по сборной Виталием Миколенко.

Украинцы встретили на курорте российского рэпера-путиниста Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Ребята сфотографировались с ним, а Виталий еще и похвастался снимком в инстаграм.



Яремчук сфотографировался с Бастой / фото из инстаграма Миколенко

На тот момент Баста уже находился под санкциями от СБУ. Рэперу запретили посещать Украину из-за незаконного пересечения границы и визита в оккупированный Крым. К счастью, Роман все же извинился перед фанатами.

Это нормально и правильно, что меня так посыпали. Я с этим согласен. Это была большая ошибка, за которую просто хочется извиниться сейчас перед людьми, которые сейчас пострадали от "русского мира",

– говорил Яремчук.

Самый красивый мяч в сборной Украины?

Завершить все же хочется положительным фактом. В ноябре 2021-го Яремчук забил, возможно, самый красивый мяч в истории сборной Украины. Для себя – так точно самый эффектный.

Наша команда играла на выезде с Казахстаном в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Роману удалось открыть счет уже на второй минуте, красиво приняв мяч на грудь и слета пробив из-за пределов штрафной площадки.

Как Яремчук забил Казахстану: смотреть видео

Сейчас же Яремчук активно помогает ВСУ и продолжает отдаваться на полную в сборной. В Олимпиакосе дела пока плохи, поэтому немало СМИ призывают Романа к возвращению в УПЛ. Родным Динамо и Карпатам очень бы пригодился такой форвард!