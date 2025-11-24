Украинская ассоциация футбола выложила видео с танком нападающего Романа Яремчука, который зажег в раздевалке сине-желтой сборной. Компанию ему составил Александр Зубков, который открыл счет в матче Украина – Исландия, передает 24 Канал.

К теме Украина – Швеция: кто фаворит полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2026

Как Яремчук и Зубков станцевали в раздевалке Украины?

В УАФ предложили болельщикам придумать подпись к этому видео, но болельщики не оценили танцы от игроков.

Видео танца Яремчука и Зубкова

Какой была реакция фанов на танец Яремчука и Зубкова?

Фанаты заметили иконы над шкафом Яремчука. Один из пользователей инстаграма отметил, что перед полуфиналом со Швецией нужно еще больше икон поставить. Украинские болельщики назвали танец нападающего "деревянным", сравнив с его игрой.

"Когда тебе 29 и ты наклонился поднять что-то";

"Когда ты маленький и мама попросила тебя показать гостям свой новый танец";

"Калеки";

"Когда понял, что пролетаешь мимо ЧМ-2026 и будешь целое лето отдыхать на пляже";

"Когда мама отдала на футбол, а ты хотел на танцы";

"Как играют такие и танцы – деревянные";

"Хорошо, что пошел в футбол, потому что с танцами не пошло";

"Как Яремчук играет, так и танцует, как дерево. А Зубков...";

"Когда понял что лучше тебя форварда в сборной нет";

"Один раз и палка стреляет", как и наши футболисты побеждают".

Напомним, что это уже не первый танец в исполнении форварда. В памяти болельщиков точно запечатлелся его танец Яремчука после победного матча 1/8 финала Евро-2020 над шведами (2:1).

Видео танца Яремчука после матча 1/8 финала Евро-2020

Что известно об Украине в плей-офф отбора ЧМ-2026?