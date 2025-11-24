Українська асоціація футболу виклала відео із танком нападника Романа Яремчука, який запалив у роздягальні синьо-жовтої збірної. Компанію йому склав Олександр Зубков, який відкрив рахунок у матчі Україна – Ісландія, передає 24 Канал.

До теми Україна – Швеція: хто фаворит півфіналу плей-оф відбору на ЧС-2026

Як Яремчук та Зубков станцювали у роздягальні України?

В УАФ запропонували уболівальникам вигадати підпис до цього відео, але уболівальники не оцінили танці від гравців.

Відео танцю Яремчука та Зубкова

Якою була реакція фанів на танець Яремчука та Зубкова?

Фанати зауважили ікони над шафою Яремчука. Один із користувачів інстаграму наголосив, що перед півфіналом зі Швецією потрібно ще більше ікон поставити. Українські уболівальники назвали танець нападника "дерев'яним", порівнявши із його грою.

"Коли тобі 29 і ти нахилився підняти щось";

"Коли ти малий і мама попросила тебе показати гостям свій новий танець";

"Каліки";

"Коли зрозумів, що пролітаєш повз ЧС-2026 і будеш ціле літо відпочивати на пляжі";

"Коли мама віддала на футбол, а ти хотів на танці";

"Як грають такі й танці – дерев'яні";

"Добре, що пішов у футбол, бо з танцями не пішло";

"Як Яремчук грає, так і танцює, як дерево. А Зубков…";

"Коли зрозумів що кращого за тебе форварда в збірної немає";

"Один раз і палка стріляє", як і наші футболісти перемагають".

Нагадаємо, що це вже не перший танець у виконанні форварда. У пам'яті уболівальників точно закарбувався його танок Яремчука після переможного матчу 1/8 фіналу Євро-2020 над шведами (2:1).

Відео танцю Яремчука після матчу 1/8 фіналу Євро-2020

