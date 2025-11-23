В этом поединке принял участие форвард сборной Украины Роман Яремчук. Он вышел на замену в середине второго тайма, информирует 24 Канал.

Как сыграл Яремчук?

Уроженец Львова появился на поле на 67-й минуте при счете 1:0. Он заменил автора гола Аюба Эль-Кааби.

Яремчук помог своей команде развить успех и одержать уверенную победу 3:0. Он принял участие в третьем голе.

На последней минуте основного времени он оформил ассист. Украинец левой ногой отдал пас на Мехди Тареми, который убрал вратаря и установил окончательный результат матча.

Яремчук ведал ассист в матче против Атромитоса: смотрите видео

Отметим, что за проведенное время на поле украинский форвард также выиграл две верховые дуэли и выполнил пять точных пасов из шести. Он получил оценку 7,1 от статистического портала SofaScore.

К слову. Благодаря победе Олимпиакос закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Греции. Команда Яремчука на пять очков оторвалась от ПАОК, который имеет матч в запасе.

Отметим, что до этого Роман участвовал в двух матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2026. Он помог "сине-желтым" пробиться в плей-офф и накануне аналитики оценили шансы команды Реброва пробиться на мировое первенство.

Как выступает Яремчук в сезоне-2025/2026?