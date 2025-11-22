Для этого "сине-желтым" надо будет одолеть двух соперников, первым из которых станет Швеция. Своими мыслями относительно этого противостояния поделился известный украинский тренер Юрий Беньо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуну.

Что сказал Беньо о матче Украина – Швеция?

Специалист оценил перспективы подопечных Сергея Реброва в поединке против скандинавской сборной. Он считает, что шансы в Украины есть, но смена на тренерском мостике шведов и большая пауза перед противостоянием могут сыграть им на пользу.

У них был не очень удачный начальный цикл, но они сейчас поменяли тренера и имеют 2 – 3 месяца. Если бы мы сейчас играли с ними, было бы больше шансов, я считаю. А так за то время, что пройдет, все-таки новый штаб уже проанализирует, что им удалось, что не удалось, где-то перестроит, будет иметь время подготовиться совсем по-другому,

– сказал специалист.

Бывший футболист львовских Карпат также отметил очень качественный состав сборной Швеции. Он подчеркнул, что большинство их футболистов играют в одних из лучших команд Европы, поэтому Украине будет очень нелегко и рассказал, на что штабу Реброва надо обратить внимание в первую очередь.

"Тренерский штаб прежде всего будет отталкиваться от тех игроков, которые у нас на тот момент будут в обойме. Ясно, что нужно будет уделять большее внимание их атакующему потенциалу, потому что там игроки очень высокого уровня играют. В первую очередь нейтрализовать их – это будет основная задача. Будет необходимо, чтобы ключевые игроки сборной подошли в оптимальных кондициях, без травм. Тогда у нас, в принципе, шансы, я считаю, равные", – сказал Беньо.

Справка. Сборная Швеции провалила отбор на чемпионат мира заняв последнее место в отборочной группе B. Она попала в плей-офф через Лигу наций.

Что известно об отборе сборной Украины на ЧМ-2026?