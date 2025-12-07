5 декабря в Вашингтоне состоялась официальная церемония жеребьевки чемпионата мира-2026. На следующий день было объявлено полное расписание всех матчей, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФИФА.
Какое расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2026?
По итогам жеребьевки команда Сергея Реброва вместе с другими участниками плей-офф пути В попала в группу F. Возможными соперниками украинцев будут команды Нидерландов, Туниса и Японии.
В случае квалификации на ЧМ-2026 сборная Украины в первом матче встретится с Тунисом. Этот поединок состоится 15 июня в Монтеррее (Мексика). Игра начнется утром в 05:00 по киевскому времени.
Во втором туре Украина встретится с фаворитом квартета F Нидерландами. Этот матч состоится в американском в Хьюстоне и начнется в 20:00 по киевскому времени.
Третий матч группового раунда ЧМ-2026 "сине-желтые" проведут в Далласе (США) 25 июня. Игра с Японией стартует в 02:00 по киевскому времени.
Расписание матчей группы F ЧМ-2026
- 14.06. 23:00. Нидерланды – Япония
- 15.06. 05:00. Украина (Польша, Швеция, Албания) – Тунис (Польша Швеция Албания)
- 20.06. 20:00. Нидерланды – Украина (Польша, Швеция, Албания)
- 21.06. 07:00. Тунис – Япония
- 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды
- 26.06. 02:00. Япония – Украина (Польша, Швеция, Албания)
Когда стартует чемпионат мира 2026 года?
Матч-открытие чемпионата мира-2026 пройдет 11 июня 2026 года в Мехико. В поединке встретятся сборные Мексики и Южно-Африканской Республики.
Матчи чемпионата мира пройдут в 16 городах: в Канаде – Торонто и Ванкувер, в Мексике – Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, в США – Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.
Победитель 23-го чемпионата мира определится в финальном поединке, который 19 июля примет Нью-Йорк.
Как сборной Украины попасть на ЧМ-2026?
- Весной 2026 года состоятся матчи плей-офф, в которых примет участие сборная Украины. В полуфинальном противостоянии 26 марта "сине-желтые" встретятся со Швецией.
- В случае положительного результата подопечные Реброва в решающем матче сыграют с победителем дуэли Польша – Албания. Этот поединок состоится 31 марта. Отметим, что обе встречи для Украины будут домашними.
- Президент УАФ Андрей Шевченко в интервью Суспільне Спорт поставил главную задачу перед сборной Украины.