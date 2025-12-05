Яркая церемония жеребьевки чемпионата мира-2026 проходила в Kennedy Center в Вашингтоне. Важное событие посетили звезды футбола, сообщает 24 Канал.
Какие результаты жеребьевки ЧМ-2026?
Церемонию жеребьевки открыл президент ФИФА Джанни Инфантино. Во вступительной части было много музыкальных номеров.
В зале Kennedy Center присутствовали президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания. Американский политик был награжден первой премией мира ФИФА. Награду Трампу торжественно вручил Инфантино.
Все команды-участницы Мундиаля были распределены на четыре корзины. В первую попали три страны-хозяйки – США, Канада и Мексика, а также девять лучших сборных согласно рейтингу ФИФА.
Украина в статусе участника плей-офф отбора на ЧМ-2026 оказалась в четвертой корзине. Во время жеребьевки были сформированы все 12 групп по четыре команды.
Полный состав групп ЧМ-2026
- Группа А: Мексика, Южная Корея, Южная Африка, Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония
- Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия
- Группа С: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити
- Группа D: США, Австралия, Парагвай, Словакия/Косово – Турция/Румыния
- Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао
- Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Украина / Швеция – Польша / Албания
- Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия
- Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде
- Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак – Боливия/Суринам
- Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания
- Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго – Новая Каледония/Ямайка
- Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана
Состав групп на ЧМ-2026 / фото ФИФА
Отметим, что полное расписание матчей группового этапа станет известно 6 декабря. В 1/16 финала выйдут по два победителя групп и восемь лучших команд, занявших третье место.
С кем может сыграть Украина?
- Национальная сборная Украины претендует на попадание на ЧМ-2026. "Сине-желтым" нужно будет побеждать двух соперников в рамках весеннего плей-офф.
- В полуфинале команда Сергея Реброва сыграет против Швеции. Матч запланирован на 26 марта. В случае победы украинцы встретятся с победителем пары Польша – Албания. Эта встреча состоится 31 марта. Отметим, что оба матча будут номинально домашними для нашей команды.
- В случае выхода на ЧМ-2026 сборная Украины будет играть в квартете F. Потенциальными соперниками "сине-желтых" будут команды Нидерландов, Японии и Туниса.