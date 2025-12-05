Яскрава церемонія жеребкування чемпіонату світу-2026 проходила у Kennedy Center у Вашингтоні. Важливу подію відвідали зірки футболу, повідомляє 24 Канал.

Які результати жеребкування ЧС-2026?

Церемонію жеребкування відкрив президент ФІФА Джанні Інфантіно. У вступній частині було багато музичних номерів.

У залі Kennedy Center були присутнім президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія. Американський політик був нагороджений першою премією миру ФІФА. Нагороду Трампу урочисто вручив Інфантіно.

Усі команди-учасниці Мундіалю були розподілені на чотири кошики. У перший потрапили три країни-господарки – США, Канада та Мексика, а також дев'ять найкращих збірних згідно з рейтингом ФІФА.

Україна в статусі учасника плей-оф відбору на ЧС-2026 опинилася у четвертому кошику. Під час жеребкування були сформовані усі 12 груп по чотири команди.

Повний склад груп ЧС-2026

Група А: Мексика, Південна Корея, Південна Африка, Чехія / Ірландія – Данія / Північна Македонія

Група B: Канада, Швейцарія, Катар, Уельс / Боснія та Герцеговина – Італія / Північна Ірландія

Група С: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті

Група D: США, Австралія, Парагвай, Словаччина / Косово – Туреччина / Румунія

Група E: Німеччина, Еквадор, Кот-д’Івуар, Кюрасао

Група F: Нідерланди, Японія, Туніс, Україна / Швеція – Польща / Албанія

Група G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія

Група H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде

Група I: Франція, Сенегал, Норвегія, Ірак – Болівія / Сурінам

Група J: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія

Група K: Португалія, Колумбія, Узбекистан, ДР Конго – Нова Каледонія / Ямайка

Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана

Склад груп на ЧС-2026 / фото ФІФА

Зазначимо, що повний розклад матчів групового етапу стане відомий 6 грудня. До 1/16 фіналу вийдуть по два переможці груп та вісім найкращих команд, що посіли третє місце.

З ким може зіграти Україна?