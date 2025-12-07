5 грудня у Вашингтоні відбулася офіційна церемонія жеребкування чемпіонату світу-2026. Наступного дня було оголошено повний розклад усіх матчів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФІФА.
Який розклад матчів збірної України на ЧС-2026?
За підсумком жеребкування команда Сергія Реброва разом з іншими учасниками плей-оф шляху В потрапила до групи F. Можливими суперниками українців будуть команди Нідерландів, Тунісу та Японії.
У разі кваліфікації на ЧС-2026 збірна України у першому матчі зустрінеться з Тунісом. Цей поєдинок відбудеться 15 червня у Монтерреї (Мексика). Гра розпочнеться вранці о 05:00 за київським часом.
У другому турі Україна зустрінеться з фаворитом квартету F Нідерландами. Цей матч відбудеться в американському у Х'юстоні та розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Третій матч групового раунду ЧС-2026 "синьо-жовті" проведуть у Далласі (США) 25 червня. Гра з Японією стартує о 02:00 за київським часом.
Розклад матчів групи F ЧС-2026
- 14.06. 23:00. Нідерланди – Японія
- 15.06. 05:00. Україна (Польща, Швеція, Албанія) – Туніс
- 20.06. 20:00. Нідерланди – Україна (Польща, Швеція, Албанія)
- 21.06. 07:00. Туніс – Японія
- 26.06. 02:00. Туніс – Нідерланди
- 26.06. 02:00. Японія – Україна (Польща, Швеція, Албанія)
Коли стартує чемпіонат світу 2026 року?
Матч-відкриття чемпіонату світу-2026 пройде 11 червня 2026 року в Мехіко. У поєдинку зустрінуться збірні Мексики та Південно-Африканської Республіки.
Матчі чемпіонату світу пройдуть у 16 містах: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.
Переможець 23-го чемпіонату світу визначиться у фінальному поєдинку, який 19 липня прийме Нью-Йорк.
Як збірній України потрапити на ЧС-2026?
- Навесні 2026 року відбудуться матчі плей-оф, в яких візьме участь збірна України. У півфінальному протистоянні 26 березня "синьо-жовті" зустрінуться зі Швецією.
- У разі позитивного результату підопічні Реброва у вирішальному матчі зіграють з переможцем дуелі Польща – Албанія. Цей поєдинок відбудеться 31 березня. Зазначимо, що обидві зустрічі для України будуть домашніми.
- Президент УАФ Андрій Шевченко в інтерв'ю Суспільне Спорт поставив головне завдання перед збірної України.