5 грудня у Вашингтоні відбулася офіційна церемонія жеребкування чемпіонату світу-2026. Наступного дня було оголошено повний розклад усіх матчів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФІФА.

Який розклад матчів збірної України на ЧС-2026?

За підсумком жеребкування команда Сергія Реброва разом з іншими учасниками плей-оф шляху В потрапила до групи F. Можливими суперниками українців будуть команди Нідерландів, Тунісу та Японії.

У разі кваліфікації на ЧС-2026 збірна України у першому матчі зустрінеться з Тунісом. Цей поєдинок відбудеться 15 червня у Монтерреї (Мексика). Гра розпочнеться вранці о 05:00 за київським часом.

У другому турі Україна зустрінеться з фаворитом квартету F Нідерландами. Цей матч відбудеться в американському у Х'юстоні та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Третій матч групового раунду ЧС-2026 "синьо-жовті" проведуть у Далласі (США) 25 червня. Гра з Японією стартує о 02:00 за київським часом.

Розклад матчів групи F ЧС-2026

14.06. 23:00. Нідерланди – Японія

15.06. 05:00. Україна (Польща, Швеція, Албанія) – Туніс

(Польща, Швеція, Албанія) – Туніс 20.06. 20:00. Нідерланди – Україна (Польща, Швеція, Албанія)

(Польща, Швеція, Албанія) 21.06. 07:00. Туніс – Японія

26.06. 02:00. Туніс – Нідерланди

26.06. 02:00. Японія – Україна (Польща, Швеція, Албанія)

Коли стартує чемпіонат світу 2026 року?

Матч-відкриття чемпіонату світу-2026 пройде 11 червня 2026 року в Мехіко. У поєдинку зустрінуться збірні Мексики та Південно-Африканської Республіки.

Матчі чемпіонату світу пройдуть у 16 містах: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Переможець 23-го чемпіонату світу визначиться у фінальному поєдинку, який 19 липня прийме Нью-Йорк.

Як збірній України потрапити на ЧС-2026?