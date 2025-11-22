Для цього "синьо-жовтим" треба буде здолати двох суперників, першим з яких стане Швеція. Своїми думками щодо цього протистояння поділився відомий український тренер Юрій Беньо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Трибуну.

Що сказав Беньо про матч Україна – Швеція?

Спеціаліст оцінив перспективи підопічних Сергія Реброва в поєдинку проти скандинавської збірної. Він вважає, що шанси в України є, але зміна на тренерському містку шведів і велика пауза перед протистоянням можуть зіграти їм на користь.

У них був не дуже вдалий початковий цикл, але вони зараз поміняли тренера та мають 2 – 3 місяці. Якби ми зараз грали з ними, було б більше шансів, я вважаю. А так за той час, що пройде, все-таки новий штаб уже проаналізує, що їм вдалося, що не вдалося, десь перебудує, буде мати час підготуватися зовсім по-іншому,

– сказав фахівець.

Колишній футболіст львівських Карпат також відзначив дуже якісний склад збірної Швеції. Він підкреслив, що більшість їх футболістів грають в одних з найкращих команд Європи, тому Україні буде дуже нелегко та розповів, на що штабу Реброва треба звернути увагу в першу чергу.

"Тренерський штаб передусім буде відштовхуватися від тих гравців, які в нас на той момент будуть в обоймі. Ясно, що потрібно буде приділяти більшу увагу їхньому атакувальному потенціалу, тому що там гравці дуже високого рівня грають. У першу чергу нейтралізувати їх – це буде основне завдання. Буде необхідно, щоб ключові гравці збірної підійшли в оптимальних кондиціях, без травм. Тоді в нас, в принципі, шанси, я вважаю, рівні", – сказав Беньо.

Довідка. Збірна Швеції провалила відбір на чемпіонат світу посівши останнє місце у відбірковій групі B. Вона потрапила у плей-оф через Лігу націй.

Зазначимо, що раніше Ребров оцінив результат жеребкування для України. Він віддав належне шведам і заявив, що підготовка до матчу з ними вже розпочалася для його тренерського штабу.

Що відомо про відбір збірної України на ЧС-2026?