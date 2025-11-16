Збірна України на стадіоні "Легія" проводить матч кваліфікації на ЧС-2026 проти Ісландії. На трибунах арени у Варшаві українські фани вивісили красномовні банери, повідомляє 24 Канал.

Які банери вивісили українці на матчі з Ісландією?

Написи на банерах адресувалися диктаторам Росії та Білорусі, які розпочали війну проти України. На одному з них був зображений так званий президент Олександр Лукашенко. Напис теж стосувався білоруського диктатора: "Stop Luka".

На іншому банері був підпис "FCK PTN". Таким чином українські вболівальники продемонстрували своє ставлення до кремлівського злочинця.

Банери про Лукашенка та Путіна на матчі Україна – Ісландія / скриншот з відео

Нагадаємо, що під час матчу у Парижі фанатський сектор збірної України заспівав всесвітньо відомий хіт "Путін х*йло". Ця пісня потрапила до трансляції поєдинку.

