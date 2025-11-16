Збірна України на стадіоні "Легія" проводить матч кваліфікації на ЧС-2026 проти Ісландії. На трибунах арени у Варшаві українські фани вивісили красномовні банери, повідомляє 24 Канал.
Які банери вивісили українці на матчі з Ісландією?
Написи на банерах адресувалися диктаторам Росії та Білорусі, які розпочали війну проти України. На одному з них був зображений так званий президент Олександр Лукашенко. Напис теж стосувався білоруського диктатора: "Stop Luka".
На іншому банері був підпис "FCK PTN". Таким чином українські вболівальники продемонстрували своє ставлення до кремлівського злочинця.
Банери про Лукашенка та Путіна на матчі Україна – Ісландія / скриншот з відео
Нагадаємо, що під час матчу у Парижі фанатський сектор збірної України заспівав всесвітньо відомий хіт "Путін х*йло". Ця пісня потрапила до трансляції поєдинку.
Який результат з Ісландією влаштує збірну України?
- Збірна України у 5 турах відбору на ЧС-2026 набрала сім балів у п'яти матчах. Такий же результат продемонструвала Ісландія, яка у рейтингу ФІФА займає 74 місце.
- Проте "вікінги" випереджають українців за різницею забитих м'ячів. Тож нічийний результат не влаштує українців.
- У разі перемоги з будь-яким рахунком "синьо-жовті" фінішують на другому місці квартету D. Таким чином, навесні команді Реброва доведеться зіграти матчі плей-оф відбору на ЧС-2026.