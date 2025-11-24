Команди зіграли внічию з рахунком 1:1, а голом у складі гостей відзначився Владислав Ванат. Гру футболіста збірної України на своїй сторінці у соцмережі Х оцінив іспанський журналіст Хонай Амаро, інформує 24 Канал.

Що в Іспанії написали про виступ Ваната?

Він не погоджується з критикою, яку отримував нападник після переходу в Жирону. Експерт переконаний, що українець є чудовим підписанням для каталонців і з часом ставатиме тільки кращим.

"Критикуйте Владислава Ваната скільки завгодно, але він змусить вас замовкнути, як тільки Жирона почне грати трохи більш згуртовано та знайде впевненість. Він може здаватися відстороненим, але ні, він завжди наполегливо працює. Якщо він розуміє Браяна Гіля та Унахі... будьте обережні. Він буде чудовим нападником", – написав журналіст.

На думку Амаро, українець ще має знайти свою результативність і покращити командну гру в цілому. Але вже зараз його виступи заслуговують на компліменти.

Його робота на колектив заслуговує на похвалу. Він забезпечує багато простору, глибоко опускаючись, щоб отримати м'яч. Українець – справжній титан,

– додав іспанець.

Зазначимо, що в поєдинку проти Бетіса взяв участь також Віктор Циганков. Український вінгер провів на полі 65 хвилин і був замінений, коли Жирона ще вела в рахунку.

До слова. Протягом матчу Ванат, окрім гола, здійснив одну успішну спробу дриблінгу, зробив 32 дотики до м’яча та віддав 17 з 22 точних пасів. Також він виграв п'ять єдиноборств і заробив на собі два фоли. Статистичний портал Sofascore оцінив його виступ у 7,0 балів.

Зазначимо, що після 13 турів Жирона набрала 11 очок та посідає 18 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. У наступному поєдинку команда Мічела вдома прийматиме мадридський Реал. Гра відбудеться 30 листопада та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

