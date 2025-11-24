Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0. Головним героєм зустрічі став капітан "чапель" Ліонель Мессі, пише 24 Канал.

Яке досягнення підкорилося Мессі?

Аргентинець був залучений до кожного гола своєї команди. Спочатку він забив сам, а вже у другому таймі віддав три результативні передачі на своїх партнерів.

Завдяки цьому він довів свою загальну кількість гольових пасів у кар'єрі до 404. Це дозволило Мессі повторити абсолютний рекорд світового футболу, яким володів Ференц Пушкаш.

Тепер він ділить пальму першості з легендарним угорцем. Щоправда, всі результативні дії аргентинця можна підтвердити офіційними протоколами, чого не можна сказати про колишнього форварда Реала.

Всі результативні дії Мессі в матчі з Цинцинатті: дивіться відео

За даними FootballOne, Мессі став першим футболістом в історії, який досягнув позначки в 1300 результативних дій. У його принципового суперника та найближчого переслідувача Кріштіану Роналду – 1213.

До слова. Напередодні португалець забив шалений гол ударом через себе. Ним він поставив крапку в матчі Аль-Наср – Аль-Халідж, який завершився з рахунком 4:1.

Зазначимо, що одноосібним лідером Ліонель може стати вже 29 листопада. У півфінальному протистоянні МЛС його команда гратиме проти Нью-Йорк Сіті. Гра розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Що відомо про кар'єру Мессі у США?

Аргентинець став гравцем Інтер Маямі у липні 2023 року.

Він провів за "чапель" 86 матчів, у яких забив 77 голів і віддав 41 асист, ставши найкращим бомбардиром та асистентом клубу.

Допоміг команді здобути свої перші трофеї в історії – Кубок ліг і чемпіонство в регулярному чемпіонаті.

Його чинна угода з американським клубом розрахована до кінця 2028 року.

Нагадаємо, що в жовтні Мессі підкорився ще один історичний рекорд. Він став найкращим асистентом у матчах за національні збірні.