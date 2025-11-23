Гості здобули вольову перемогу з рахунком 3:1. Ефектну крапку в поєдинку поставив Андер Баррентечеа, який запам'ятає цю зустріч на все життя, інформує 24 Канал.

Як Баррентечеа відзначився шедевром?

23-річний форвард вийшов на поле у середині другого тайму. А на 82-й хвилині він забив гол, який чимало користувачів у мережі вже називають претендентом на премію Пушкаша.

Іспанець подарував уболівальникам справжній футбольний шедевр. Він підхопив м'яч на своїй половині поля й помітив, що голкіпер господарів Серхіо Еррера далеко вийшов з воріт.

Баррентечеа не зволікав і вирішив завдати удару приблизно з 50 метрів. Він видався влучним і за ідеальною траєкторією влетів у сітку, чим викликав справжній екстаз на трибунах, де розташовувалися фанати гостей.

Гол Баррентечеа з центра поля: дивіться відео

Ander Barrenetxea marcó este golazo en El Sadar para poner el 1-3 de la @RealSociedad El donostiarra, que en un mes cumplirá 24 años, por fin está teniendo la continuidad y regularidad que necesitaba para explotar. Ojalá le respeten las lesiones y siga así



️ @MovistarFutbol pic.twitter.com/pLOjtYrMJC — Kike Marin** (@Kike_Marin_) November 23, 2025

До слова. Після цієї перемоги Реал Сосьєдад піднявся на десяте місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Баски після 13 турів мають у своєму активі 16 очок.

Зазначимо, що в наступному поєдинку підопічні Серхіо Франсіско зіграють проти Вільярреала. Гра відбудеться 30 листопада та розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Що відомо про Андера Баррентечеа?

23-річний іспанець є вихованцем Реал Сосьєдада, у складі якого дебютував у сезоні-2018/2019.

За першу команду вже провів 212 матчів, у яких забив 26 голів і віддав 16 результативних передач (дані Transfermarkt).

Є переможцем Кубка Іспанії, а також чемпіоном Європи серед юнаків до 19 років.

Нагадаємо, що раніше шаленим голом у матчі юнацьких команд Динамо та Шахтаря відзначився Костянтин Губенко. Йому забити допоміг порив вітру, який змінив траєкторію польоту м'яча.