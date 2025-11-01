Команди підходили до очного протистояння у статусі лідерів чемпіонату. Вони до 89-ї хвилини грали внічию, а долю поєдинку вирішив курйозний і водночас дуже красивий гол, інформує 24 Канал.

Як завершився матч юнацьких команд Шахтаря та Динамо?

Спочатку кияни забезпечили собі гандикап у два м'ячі, завдяки дублю Матвія Пономаренка. Проте у другому таймі донеччани відігралися після голів Дениса Сметани та Дениса Петрука.

Все йшло до нічиєї, поки під завершення основного часу взяттям воріт не відзначився півзахисник Динамо Костянтин Губенко. Він зробив навіс із правого флангу, але м’яч від сильного пориву вітру несподівано змінив траєкторію й залетів за комірець воротарю "гірників".

Цей гол поставив крапку в зустрічі та приніс "біло-синім" перемогу з рахунком 3:2. Після фінального свистка герой матчу в коментарі пресслужбі Динамо зізнався, робив він навіс чи все ж таки бив по воротах у моменті з голом.

Звісно передача. Просто подавав на дальню штангу, але вітер трошки нам допоміг в цьому епізоді, тому так вийшло. Я думаю, це мій улюблений гол в кар'єрі,

– сказав Губенко.

Зазначимо, що цей поєдинок також став особливим для Матвія Пономаренка. Нападник, оформивши дубль, став найкращим бомбардиром в історії національного юніорського чемпіонату.

Він випередив Дмитра Кремчаніна, який забив 45 голів. Форвард киян тепер має у своєму активі 46 забитих м'ячів, для чого йому знадобилося 77 матчів.

Стати рекордсменом Національної ліги U-19 Матвію Пономаренку вдалося за чотири сезони. У кампанії-2022/2023 він на правах оренди виступав за Зорю, а після цього грав вже виключно у складі юних динамівців.

Кількість голів Пономаренка за сезонами в чемпіонаті U-19

Сезон 2022/2023 – 6 голів

Сезон 2023/2024 – 24

Сезон 2024/2025 – 12

Сезон 2025/2026 – 4

Довідка. Попри поразку, донецький Шахтар із 27 очками продовжує лідирувати в турнірній таблиці Національної ліги U-19. Кияни ж є найближчими переслідувачами та відстають на два залікові бали.

Нагадаємо, що вже 2 листопада очне протистояння проведуть перші команди Шахтаря та Динамо. "Гірники" спробують взяти реванш за поразку в матчі 1/8 фіналу Кубка України, який відбувся 29 жовтня.