У попередньому раунді ні Динамо, ні Шахтар не оформили переконливі перемоги. "Гірники" мінімально здолали Полісся Ставки 1:0. Єдиний та переможний гол забив 18-річний бразилець Лука Мейрелліш, пише 24 Канал.

Як розвивався матч Динамо – Шахтар?

Натомість кияни в 1/16 фіналу переграли Олександрію 2:1. За київський клуб забивали Олександр Піхальонок та нігерієць Шола Огундана.

Матч між Динамо та Шахтарем 29 жовтня став 193-м в історії українського "Класичного". Перед цією грою доволі істотною перевагою за кількістю перемог володіли кияни – 82 проти 62-х у донеччан. Ще 48 ігор були зведені до мирової.

На превеликий жаль для фанів киян, але підопічні Олександра Шовковського нічого не змогли протиставити супернику у першому таймі. Команда Арди Турана повністю контролювала хід поєдинку. Нещерет декілька разів рятував володіння киян та став справжнім героєм господарів у перші 45 хвилин. Чого тільки вартував сейв після удару впритул від Марлона Гомеса.

Перший тайм минув без голів 0:0.

На старті другої 45-хвилинки Шахтар таки перетворив свою активність у гол. На 49-й хвилині Лука Мейрелліш головою перевів м'яч у сітку воріт Нещерета після удару-передачі Педріньйо. "Гірники" повели у рахунку 0:1.

На 61-й хвилині Кабаєв міг зрівнювати рахунок у матчі, якби його удар не заблокував захисник донеччан. Шахтар після забитого голу віддав ініціативу киянам.

На 70-й хвилині Шола дуже неточно пробив після хорошої передачі від Ярмоленка.

Через дві хвилини Ярмоленко зрівняв цифри на табло 1:1, повернувши киян у гру.

На 79-й хвилині Герреро був першим на добиванні після розіграшу кутового від динамівців. Панамський нападник перед цим лише вийшов на заміну. Динамо повело у рахунку 2:1.

Шахтар провалив другу частину зустрічі, тому не зміг відігратись до фінального свистка.

Динамо – Шахтар 2:1

Голи: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 – Мейрелліш, 49

Київське Динамо стало шостим чвертьфіналістом Кубка України сезону-2025/2026. Ще двоє учасників 1/4 фіналу визначаться у четвер, 30 жовтня.