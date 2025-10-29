Поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться на арені імені Валерія Лобановського у Києві. Початок зустрічі – о 18:00 (за київським часом), інформує 24 Канал.

До теми Динамо – Шахтар: хто фаворит українського "Класичного" в 1/8 фіналу Кубка України

Що відомо про протистояння Динамо – Шахтар?

Найближче українське "Класичне" стане 193-м в історії. Наразі Динамо володіє більшою кількістю перемог – 82 проти 62-х у "гірників". Ще 48 поєдинків були зіграні внічию (дані Transfermarkt).

Цікаво, що у розіграші Кубка Динамо та Шахтар зустрічались 17 разів. Якщо у загальній статистиці більше звитяг у киян, то у кубкових протистояннях перемог більше здобували донеччани – 11 проти 6-ти у динамівців. Востаннє уболівальники бачили українське "Класичне" якраз у фіналі Кубка України попереднього сезону-2024/2025. Тоді у серії пенальті точнішими були "гірники" 6:5.

Принципове дербі Динамо – Шахтаря у рамках 1/8 фіналу Кубка України сезону-2025/2026 у прямому ефірі можна буде переглянути на канал UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta Sports та Київстар ТБ. Також переглянути матч можна на сайті 24 Каналу.

Онлайн-трансляція Динамо – Шахтар

Як Динамо та Шахтар вийшли в 1/8 фіналу Кубка України?

В 1/16 фіналу ні Динамо, ні Шахтар не здобули впевнені перемоги. Команда Олександра Шовковського вирвала перемогу в Олександрії з рахунком 1:2. За киян забивали Олександр Піхальонок та нігерієць Шола Огундана.

Натомість Шахтар мінімально здолав Полісся Ставки 1:0. Єдиний та переможний гол у складі донецького клубу забив 18-річний бразильський нападник Лука Мейрелліш.

Колишній гравець та тренер Динамо Йозеф Сабо поділився очікуваннями від українського "Класичного" в інтерв'ю Українському футболу.

"Чекаю на цікаву гру. Якщо відштовхуватися від останніх перемог у чемпіонаті, то Динамо та Шахтар потроху оживають. Фаворитом вважаю Шахтар, бо донеччани мають кращий склад. Це буде напружена гра, може дійти й до бійок. На місці УАФ я б взагалі переніс цей матч, тому що в обох клубів доволі непростий календар. Буде нічия 1:1 та серія пенальті. Сподіваюся, Динамо переможе", – сказав Сабо.