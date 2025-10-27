Українське "Класичне" Динамо – Шахтар відбудеться на стадіоні імена Валерія Лобановського у Києві. Початок зустрічі – о 18:00, інформує 24 Канал.

Варто дізнатись Ярмоленко зізнався, чи був у нього конфлікт із Шовковським

Що відомо про протистояння Динамо – Шахтар?

В 1/16 фіналу ні Динамо, ні Шахтар не здобули впевнених перемог. Кияни лише наприкінці матчу вирвали перемогу в Олександрії з рахунком 1:2. За киян забивали Олександр Піхальонок та нігерієць Шола Огундана.

Натомість "гірники" мінімально здолали Полісся Ставки 1:0. Єдиний та переможний гол у складі донецького клубу забив 18-річний бразильський нападник Лука Мейрелліш.

Найближче кубкове протистояння стане для Динамо та Шахтаря 193-м в історії українського футболу. Наразі доволі істотною перевагою за кількістю перемог володіють "біло-сині" – 82 проти 62-х у донеччан. Ще 48 ігор були зведені до мирових (дані Transfermarkt).

Цікаво. Крайня зустріч Динамо та Шахтаря було якраз у фіналі Кубка України минулого сезону-2024/2025. 14 травня 2025 року у Житомирі основний час зустрічі закінчився нічиєю 1:1, тому протистояння перейшло у серію пенальті. У пробиванні 11-метрових футбольна фортуна була на стороні "гірників" 6:5. У цій серії єдиний пенальті не реалізував Олександр Караваєв.

На правах реклами

Прогноз Favbet

Шахтар – фаворит протистояння по лінії Favbet. Перемогу "гірників" оцінюють коефіцієнтом 2,35. Натомість на звитягу Динамо дають 2,99. Мирова в основний час – 3,40.

Водночас прохід донецького клубу також оцінюють краще – 1,70 проти 2,06 на вихід у чвертьфінал киян.

Коефіцієнт 1,90 стоїть на те, що команди проб'ють тотал голів більше 2,5 у матчі.

Обидві команди заб'ють: так – 1,71; ні – 2,05.

У Шахтаря більше шансів першим відкрити рахунок у матчі – 1,91. А от перший м'яч у грі у виконанні киян оцінюють у 2,20.

Діапазон 2 – 3 голи у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України – 1,86.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022

Як Динамо та Шахтар грали між собою у Кубку України?