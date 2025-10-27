Андрій Ярмоленко, який вийшов на вістрі атаки киян, забив третій гол Динамо у ворота Кривбаса. Після переможного матчу ветеран команди у коментарі FootballHub розповів, чи справді був у нього конфлікт із головним тренером Динамо Олександром Шовковським, передає 24 Канал.

Оце так Ярмоленко наблизився до рекорду: Динамо розгромило лідера УПЛ та перервало ганебну серію

Чи був конфлікт між Ярмоленком та Шовковським?

Досвідчений футболіст запевнив, що не мав жодного конфлікту із нинішнім коучем столичного клубу. Ярмоленко наголосив на тому, що навіть якби певна незрозумілість була, то б він точно не став розповідати про це на камеру.

У мене ніяких конфліктів немає. Навіть якби був, я б точно не говорив про це на камеру — пішов би до головного тренера, і ми разом з’ясували б, що і як робити. Усе нормально, чесне слово. Я дуже задоволений тим, що команда сьогодні (26 жовтня – 24 Канал) перемогла. З хорошим настроєм готуватимемося до Шахтаря,

– сказав Ярмоленко.

Відео коментаря Ярмоленка про конфлікт із Шовковським

Відзначимо, що завдяки перемозі над Кривбасом динамівці зменшили тиск на команду після п'яти поспіль мирових у поточному сезоні УПЛ-2025/2026. Також ця звитяга дозволила команді Олександра Шовковського обігнати черкаське ЛНЗ та підійнятись на другу сходинку турнірної таблиці (20 балів). Відставання від лідера таблиці донецького Шахтаря мінімальне – лише один пункт.

Попереду у киян кубкова гра 1/8 фіналу проти Шахтаря, яка відбудеться 29 жовтня. Початок зустрічі – о 18:00 (за київським часом).

Що відомо про "конфлікт" Ярмоленка із Шовковським?