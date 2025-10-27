Андрій Ярмоленко, який вийшов на вістрі атаки киян, забив третій гол Динамо у ворота Кривбаса. Після переможного матчу ветеран команди у коментарі FootballHub розповів, чи справді був у нього конфлікт із головним тренером Динамо Олександром Шовковським, передає 24 Канал.
Оце так Ярмоленко наблизився до рекорду: Динамо розгромило лідера УПЛ та перервало ганебну серію
Чи був конфлікт між Ярмоленком та Шовковським?
Досвідчений футболіст запевнив, що не мав жодного конфлікту із нинішнім коучем столичного клубу. Ярмоленко наголосив на тому, що навіть якби певна незрозумілість була, то б він точно не став розповідати про це на камеру.
У мене ніяких конфліктів немає. Навіть якби був, я б точно не говорив про це на камеру — пішов би до головного тренера, і ми разом з’ясували б, що і як робити. Усе нормально, чесне слово. Я дуже задоволений тим, що команда сьогодні (26 жовтня – 24 Канал) перемогла. З хорошим настроєм готуватимемося до Шахтаря,
– сказав Ярмоленко.
Відео коментаря Ярмоленка про конфлікт із Шовковським
Відзначимо, що завдяки перемозі над Кривбасом динамівці зменшили тиск на команду після п'яти поспіль мирових у поточному сезоні УПЛ-2025/2026. Також ця звитяга дозволила команді Олександра Шовковського обігнати черкаське ЛНЗ та підійнятись на другу сходинку турнірної таблиці (20 балів). Відставання від лідера таблиці донецького Шахтаря мінімальне – лише один пункт.
Попереду у киян кубкова гра 1/8 фіналу проти Шахтаря, яка відбудеться 29 жовтня. Початок зустрічі – о 18:00 (за київським часом).
Що відомо про "конфлікт" Ярмоленка із Шовковським?
Ще у серпні були чутки про ймовірний конфлікт між Ярмоленком та Шовковським, який начебто знову спалахнув у жовтні поточного року.
Була інформація, що Шовковський вигнав Ярмоленка з одного з тренувань киян через неналежний підхід до роботи. А вже у жовтні Ярмоленко залишив розташування Динамо у Польщі після матчу Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелес. Андрій пояснив свій від'їзд сімейними обставинами. Це здивувало головного наставника "біло-синіх", про що він відкрито заявив на пресконференції.
Згодом Ярмоленко повернувся до України та відновив роботу зі столичною командою. Але не вирушив із командою на матч проти турецького Самсунспора. Причина – застуда. Однак ексгравець "біло-синіх" Олег Саленко не повірив у таку версію відсутності Ярмоленка на грі.
Перед матчем проти Кривбаса у телеграмі-каналі Динамо Київ Inside з'явилась шокуюча інформація. Начебто Ярмоленко може очолити київський гранд, якщо команда продовжить показувати провальні виступи. Президент киян назвав такі чутки повною маячнею.