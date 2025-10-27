Андрей Ярмоленко, который вышел на острие атаки киевлян, забил третий гол Динамо в ворота Кривбасса. После победного матча ветеран команды в комментарии FootballHub рассказал, действительно ли был у него конфликт с главным тренером Динамо Александром Шовковским, передает 24 Канал.
Вот это да Ярмоленко приблизился к рекорду: Динамо разгромило лидера УПЛ и прервало позорную серию
Был ли конфликт между Ярмоленко и Шовковским?
Опытный футболист заверил, что не имел никакого конфликта с нынешним коучем столичного клуба. Ярмоленко отметил, что, что даже если бы определенная непонятность была, то он точно не стал бы рассказывать об этом на камеру.
У меня никаких конфликтов нет. Даже если бы был, я бы точно не говорил об этом на камеру - пошел бы к главному тренеру, и мы вместе выяснили бы, что и как делать. Все нормально, честное слово. Я очень доволен тем, что команда сегодня (26 октября – 24 Канал) победила. С хорошим настроением будем готовиться к Шахтеру,
– сказал Ярмоленко.
Видео комментария Ярмоленко о конфликте с Шовковским
Отметим, что благодаря победе над Кривбассом динамовцы уменьшили давление на команду после пяти подряд мировых в текущем сезоне УПЛ-2025/2026. Также эта победа позволила команде Александра Шовковского обогнать черкасское ЛНЗ и подняться на вторую строчку турнирной таблицы (20 баллов). Отставание от лидера таблицы донецкого Шахтера минимальное – лишь один пункт.
Впереди у киевлян кубковая игра 1/8 финала против Шахтера, которая состоится 29 октября. Начало встречи – в 18:00 (по киевскому времени).
Что известно о "конфликте" Ярмоленко с Шовковским?
Еще в августе были слухи о вероятном конфликте между Ярмоленко и Шовковским, который якобы снова вспыхнул в октябре текущего года.
Была информация, что Шовковский выгнал Ярмоленко с одной из тренировок киевлян из-за ненадлежащего подхода к работе. А уже в октябре Ярмоленко покинул расположение Динамо в Польше после матча Лиги конференций против английского Кристал Пэлас. Андрей объяснил свой отъезд семейными обстоятельствами. Это удивило главного наставника "бело-синих", о чем он открыто заявил на пресс-конференции.
Впоследствии Ярмоленко вернулся в Украину и возобновил работу со столичной командой. Но не отправился с командой на матч против турецкого Самсунспора. Причина – простуда. Однако экс-игрок "бело-синих" Олег Саленко не поверил в такую версию отсутствия Ярмоленко на игре.
Перед матчем против Кривбасса в телеграм-канале Динамо Киев Inside появилась шокирующая информация. Вроде Ярмоленко может возглавить киевский гранд, если команда продолжит показывать провальные выступления. Президент киевлян назвал такие слухи полным бредом.