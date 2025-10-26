В чемпионате Украины 2025/2026 подошел к завершению 10 тур УПЛ. Центральный матч уик-энда был отложен на вечер воскресенья. В нем Динамо принимало лидера таблицы Кривбасс, сообщает 24 Канал.
Как Динамо оказалось позади Кривбасса?
Криворожане неожиданно оказались на первом месте перед отчетным туром. В свою очередь Динамо наоборот имело неудачную серию в последних играх. Команда пять раз подряд сыграла вничью в чемпионате и дважды проиграла в Лиге конференций.
Важным событием для киевлян стало возвращение в стартовый состав Андрея Ярмоленко. По слухам у вингера был конфликт с главным тренером, но это не помешало ему показать себя в отчетном матче.
При этом Шовковский выпустил игрока на месте центрального нападающего. И уже в первом тайме Динамо порадовало фанатов и гарантировало себе три очка.
Динамо – Кривбасс 4:0
Голы: Попов, 15, Караваев, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1.
Счет на 15-й минуте открыл Попов после подачи Караваева с углового. А уже через несколько минут сам Александр удвоил преимущество Динамо также после стандарта.
Что же касается Ярмоленко, то именно ему удалось довести счет до разгромного. Андрей завершил контратаку киевлян, добив мяч в пустые ворота после ассиста от того же Караваева.
Для нападающего этот гол стал 115-ым в чемпионате Украины и он стал еще ближе к рекорду Максима Шацких (124). На этом де-факто Кривбасс смирился с поражением. Добить соперника уже в конце второго тайма решил Герреро, который вышел на замену.
Динамо в сезоне 2025/2026
- Победа над Кривбассом улучшила положение Динамо в чемпионате Украины. Команда Александра Швковского обошла криворожан и поднялась на второе место в УПЛ.
- Киевляне имеют в своем активе по 5 побед и ничьих в УПЛ в этом сезоне. "Бело-синие" отстают от Шахтера лишь на один балл и именно с "горняками" Динамо сыграет через неделю во Львове (2 ноября).
- Однако в еврокубках положение киевлян не радует. Команда в этом сезоне не смогла пройти квалификацию ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.
- Динамо попало в основную стадию Лиги конференций, однако стартовало там с двух поражений от Кристал Пэлас и Самсунспора. У турнирной таблице "бело-синие" занимают аж 34-е место.