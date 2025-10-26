В воскресенье, 26 октября, состоится матч 10-го тура УПЛ Динамо – Кривбасс. Поединок на киевском стадионе имени Валерия Лобановского начнется в 18:00, пишет 24 Канал.

Как выступают в чемпионате Динамо и Кривбасс?

Подопечные Александра Шовковского не выиграют пять матчей подряд в первенстве УПЛ. В то же время "бело-синие" остаются единственной командой лиги, которая еще не проигрывала.

Динамовцы сыграют против Кривбасса на фоне разгромного поражения от Самсунспора (0:3), которое потерпели в Лиге конференций. Длительный переезд из Турции тоже может повлиять на результат встречи с подопечными Патрика ван Леувена.

Кривбасс стал открытием первой части чемпионата. Команда демонстрирует яркую и результативную игру, которая радует ее болельщиков. В последних четырех матчах команда ван Леувена одержала три победы и одну ничью. Это разительно контрастирует с показателями Динамо.

Где смотреть матч Динамо – Кривбасс?

За перипетиями центрального матча 10 тура УПЛ Динамо – Кривбасс можно будет следить на сайте 24 Канала. Видеотрансляция доступна на официальном ютуб-канале Динамо.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Кривбасс

Турнирное положение Динамо и Кривбасса

Перед отчетным матчем команды расположились рядом в турнирной таблице УПЛ. Кривбасс занимает третье место, имея в активе 19 баллов. Такое же количество очков у Полесья, которое опережает криворожан по дополнительным показателям.

Динамо после 9 туров идет пятым. У команды Александра Шовковского 17 очков и отставание от лидера УПЛ ЛНЗ на три зачетных пункта.

