Динамо до этого матча еще никогда не играло против Самсунспора. Зато за спиной киевского клуба было аж 27 игр против турецких клубов. К сожалению, команда Александра Шовковского в своей истории восьмой раз проиграла оппоненту из Турции, информирует 24 Канал.

К теме Динамо и Шахтер в Лиге конференций: календарь матчей и турнирная таблица

Как проходил матч Самсунспор – Динамо?

Начало матча для киевлян было как в ужасных снах. Уже на 2-й минуте защитник Динамо Тиаре ошибся при выходе из обороны, потерял мяч, который подобрал соперник. Мариус отдал передачу на Мусабу, который размочил нули на табло. Хозяевам удалось быстро повести в счете 1:0.

Видео первого гола Самсунспора

Гости из столицы Украины ответили неточным ударом Вивчаренко из-за пределов штрафной площадки. Ближе к середине первого тайма подопечные Шовковского пытались хотя бы немного перехватить владение мячом.

На 29-й минуте 100-процентный момент не реализовал Караваев. Александр не попал в пустые ворота после агрессивного прострела Шола. Это был лучший момент киевлян в первом тайме.

Зато подействовало правило: "Не забиваешь ты – забивают тебе". Самсунспор разыграл красивую атаку, используя почти все передачи в одно касание. Юксел нанес удар по воротам Нещерета, но через рикошет от Мусабы мяч отлетел к Мариусу, который удвоил преимущество хозяев 2:0.

Как Динамо пропустило во второй раз: смотрите видео

Еще через несколько минут уже Нещерет в прыжке спас владения киевлян от разгрома уже в первом тайме, парировав удар Хольсе.

На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу Самсунспора.

В перерыве Александру Шовковскому нужно было хорошо подумать, как его команде изменить ход поединка. На старте второго тайма киевлян больше взяли мяч под контроль, но это не привело к пожару у владений хозяев.

Зато первый острый момент во второй 45-минутке был как раз в исполнении игроков Самсунспора. На 59-й минуте хозяева выбежали в стремительную контратаку. Мусаба вырезал передачу в штрафную на Мариуса, но тот ударом в одно касание пробил рядом с воротами Нещерета.

На 62-й минуте счет в матче таки стал 3:0 в пользу турецкого коллектива. Хольсе решился на удар из-за пределов штрафной площади, мяч благодаря рикошету от ноги защитника Динамо Тиаре дезориентировал голкипера и залетел в сетку ворот "бело-синих".

Видео третьего гола Самсунспора

Ничего не удавалось создать киевлянам. Совсем какой-то безнадежной была команда Шовковского в этом матче.

Финальный свисток зафиксировал разгромное поражение Динамо 3:0.

К слову. Донецкий Шахтер также не смог порадовать победой украинских фанов. Команда Арды Турана на последних секундах пропустила, уступив варшавской Легии со счетом 1:2.

Самсунспор – Динамо 3:0

Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34, Хольсе, 62

Следующие мучения в виде футбольного матча команды Шовковского в Лиге конференций состоится 6 ноября "дома" против Зриньски (начало в 22:00 по Киеву). Зато Самсунспор в этот же день сыграет против Хамруна (старт в 19:45 по киевскому времени).

Напомним, что ранее Динамо дважды переиграло Хамрун в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2025/2026.