Динамо до цього матчу ще ніколи не грало проти Самсунспора. Натомість за спиною київського клубу було аж 27 ігор проти турецьких клубів. На жаль, команда Олександра Шовковського у своїй історії восьмий раз програла опоненту із Туреччини, інформує 24 Канал.

Як відбувався матч Самсунспор – Динамо?

Початок матчу для киян був наче у жахливих снах. Вже на 2-й хвилині захисник Динамо Тіаре помилився при виході з оборони, втратив м'яч, який підібрав суперник. Маріус віддав передачу на Мусабу, який розмочив нулі на табло. Господарям вдалось швидко повести у рахунку 1:0.

Відео першого голу Самсунспору

Гості зі столиці України відповіли неточним ударом Вівчаренка з-за меж штрафного майданчика. Ближче до середини першого тайму підопічні Шовковського намагались хоча б трохи перехопити володіння м'ячем.

На 29-й хвилині 100-відсотковий момент не реалізував Караваєв. Олександр не влучив у порожні ворота після агресивного прострілу Шола. Це був найкращий момент киян у першому таймі.

Натомість подіяло правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". Самсунспор розіграв красиву атаку, використовуючи майже усі передачі в один дотик. Юксел завдав удару по воротах Нещерета, але через рикошет від Мусаби м'яч відлетів до Маріуса, який подвоїв перевагу господарів 2:0.

Як Динамо пропустило вдруге: дивіться відео

Ще через декілька хвилин вже Нещерет у стрибку врятував володіння киян від розгрому вже у першому таймі, парирувавши удар Хольсе.

На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь Самсунспора.

У перерві Олександру Шовковському потрібно було добре подумати, як його команді змінити хід поєдинку. На старті другого тайму киян більше взяли м'яч під контроль, але це не привело до пожежі біля володінь господарів.

Натомість перший гострий момент у другій 45-хвилинці був якраз у виконанні гравців Самсунспора. На 59-й хвилині господарі вибігли у стрімку контратаку. Мусаба вирізав передачу у штрафний на Маріуса, але той ударом в один дотик пробив поруч із воротами Нещерета.

На 62-й хвилині рахунок у матчі таки став 3:0 на користь турецького колективу. Хольсе наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, м'яч завдяки рикошету від ноги захисника Динамо Тіаре дезорієнтував голкіпера та залетів у сітку воріт "біло-синіх".

Відео третього голу Самсунспора

Нічого не вдавалось створити киянам. Зовсім якоюсь безнадійною була команда Шовковського у цьому матчі.

Фінальний свисток зафіксував розгромну поразку Динамо 3:0.

До слова. Донецький Шахтар також не зміг потішити перемогою українських фанів. Команда Арди Турана на останніх секундах пропустила, поступившись варшавській Легії з рахунком 1:2.

Самсунспор – Динамо 3:0

Голи: Мусаба, 2, Маріус, 34, Хольсе, 62

Наступні муки у вигляді футбольного матчу команди Шовковського у Лізі конференцій відбудеться 6 листопада "вдома" проти Зриньські (початок о 22:00 за Києвом). Натомість Самсунспор у цей же день зіграє проти Хамруна (старт о 19:45 за київським часом).

Нагадаємо, що раніше Динамо двічі переграло Хамрун у рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026.