Киевское Динамо и донецкий Шахтер начинают свой путь основной стадии Лиги конференций 2025-2026. Оба клуба стартовали в квалификациях более престижных еврокубков, но не смогли осилить ее, сообщает 24 Канал.

С кем будут играть Динамо и Шахтер?

Для обоих грандов УПЛ это будет первое участие на этапе лиги ЛК. Ранее Динамо играло в квалификации в сезоне 2023-2024, но тогда вылетело от Бешикташа.

Шахтер же дебютировал в отборе в Лигу конференций лишь в этом году, пройдя в последнем раунде Серветт. Теперь обеим украинским командам предстоит по шесть матчей против разных соперников.

Стоит отметить, что "горнякам" куда больше повезло со жребием. Среди оппонентов нет представителей топ-лиг, тогда как Динамо будут ждать Фиорентина и Кристал Пэлас.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Брейдаблик 0 0 0 0-0 0 2 Геккен 0 0 0 0-0 0 3 Кристал Пелес 0 0 0 0-0 0 4 Райо Вальекано 0 0 0 0-0 0 5 Хамрун Спартанс 0 0 0 0-0 0 6 Страсбург 0 0 0 0-0 0 7 Рапид Вена 0 0 0 0-0 0 8 Сигма 0 0 0 0-0 0 9 Спарта 0 0 0 0-0 0 10 Слован 0 0 0 0-0 0 11 Майнц 0 0 0 0-0 0 12 Фиорентина 0 0 0 0-0 0 13 АЗ Алкмаар 0 0 0 0-0 0 14 КуПС 0 0 0 0-0 0 15 Риека 0 0 0 0-0 0 16 АЕК Ларнака 0 0 0 0-0 0 17 Шемрок Роверс 0 0 0 0-0 0 18 Омония 0 0 0 0-0 0 19 АЕК Афины 0 0 0 0-0 0 20 Шелбурн 0 0 0 0-0 0 21 Абердин 0 0 0 0-0 0 22 Ягеллония 0 0 0 0-0 0 23 Лех 0 0 0 0-0 0 24 Цель 0 0 0 0-0 0 25 Легия 0 0 0 0-0 0 26 ДИНАМО 0 0 0 0-0 0 27 ШАХТАР 0 0 0 0-0 0 28 Самсунспор 0 0 0 0-0 0 29 Лозанна 0 0 0 0-0 0 30 Зриньски 0 0 0 0-0 0 31 Линкольн Ред Импс 0 0 0 0-0 0 32 Ноа 0 0 0 0-0 0 33 Университатя Крайова 0 0 0 0-0 0 34 Проволока 0 0 0 0-0 0 35 Шкендия 0 0 0 0-0 0 36 Ракув 0 0 0 0-0 0

Расписание матча Динамо и Шахтера

1 ТУР

2 октября, 19:45 . Динамо – Кристал Пелес

. Динамо – Кристал Пелес 2 октября, 22:00. Абердин – Шахтер

2 ТУР

23 октября, 19:45 . Шахтер – Легия

. Шахтер – Легия 23 октября, 22:00. Самсунспор – Динамо

3 ТУР

6 ноября, 19:45 . Шахтер – Брейдаблик

. Шахтер – Брейдаблик 6 ноября, 22:00. Динамо – Зриньски

4 ТУР

27 ноября, 19:45 . Омония – Динамо

. Омония – Динамо 27 ноября, 22:00. Шемрок Роверс – Шахтер

5 ТУР

11 декабря, 19:45 . Фиорентина – Динамо

. Фиорентина – Динамо 11 декабря, 22:00. Хамрун Спартанс – Шахтер

6 ТУР

18 декабря, 22:00 . Динамо – Ноа

. Динамо – Ноа 18 декабря, 22:00. Шахтер – Риека

В плей-офф выйдут 24 лучшие команды по итогу основного этапа. Первая восьмерка напрямую попадет в 1/8 финала, тогда как клубы, занявшие 9-24 позиции, будут играть в 1/16 финала.

Победитель определится в финале Лиги конференций, который состоится 27 мая 2026 года в Лейпциге. Напомним, что действующим победителем турнира является Челси, который в мае разгромил в решающем матче Бетис (4:1).