В конце ноября после проигрыша Омонии в Лиге конференций Динамо попрощалось с Александром Шовковским. Еще в прошлом сезоне экс-вратарь приводил киевлян к чемпионству, а теперь клуб вынужден искать нового коуча, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.

Останется ли Костюк в Динамо?

Пока же временно исполняющим обязанности тренера Динамо назначен Игорь Костюк. До этого специалист руководил командой U-19. Стали известны детали относительно новой персоны наставника клуба.

Ожидается, что Костюк точно доработает во главе главной команды до зимней паузы. В этом году Динамо осталось сыграть против Фиорентины и Ноа в Лиге конференций, а также против Вереса – в УПЛ.

Уже во время зимней паузы руководство клуба решит, кого назначать полноценным тренером и что делать дальше с Костюком. Игорь имеет шанс как остаться во главе взрослой команды, так и вернуться к тренировке юношей.

Сейчас Костюк провел лишь два матча во главе основной команды Динамо. В первой игре киевляне сенсационно проиграли аутсайдеру УПЛ Полтаве, а уже через неделю обыграли другого новичка турнира Кудривку. Ранее Спорт-Экспресс Украина сообщал об интересе клуба к Максиму Шацких.

