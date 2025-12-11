Наприкінці листопада після програшу Омонії в Лізі конференцій Динамо попрощалось із Олександром Шовковським. Ще минулого сезону ексворотар приводив киян до чемпіонства, а тепер клуб змушений шукати нового коуча, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.

Чи залишиться Костюк в Динамо?

Наразі ж тимчасово виконувачем обов'язки тренера Динамо призначено Ігоря Костюка. До цього спеціаліст керував командою U-19. Стали відомі деталі щодо нової персони наставника клубу.

Очікується, що Костюк точно допрацює на чолі головної команди до зимової паузи. Цього року Динамо залишилось зіграти проти Фіорентини та Ноа в Лізі конференцій, а також проти Вереса – в УПЛ.

Вже під час зимової паузи керівництво клубу вирішить, кого призначати повноцінним тренером та що робити далі із Костюком. Ігор має шанс як залишитись на чолі дорослої команди, так і повернутися до тренування юнаків.

Наразі Костюк провів лише два матчі на чолі основної команди Динамо. У першій грі кияни сенсаційно програли аутсайдеру УПЛ Полтаві, а вже за тиждень обіграли іншого новачка турніру Кудрівку. Раніше Спорт-Експрес Україна повідомляв про інтерес клубу до Максима Шацьких.

Що з Динамо у сезоні 2025 – 2026?