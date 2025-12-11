Донецька команда зіграє на виїзді проти мальтійського Хамрун Спартанс. Початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Таблиця коефіцієнтів УЄФА у сезоні 2025-2026: на якому місці Україна

Чи гарантує Шахтар собі плей-оф?

Підопічні Арди Турана демонструють непогані результати в Лізі конференцій. Шахтар виграв три з чотирьох матчів та піднявся на четверте місце в турнірній таблиці.

Перемога на Мальті гарантує "гірникам" вихід у плей-оф. Ба більше, це суттєво збільшить шанси Шахтаря на потрапляння у топ-8. Саме вісім найкращих команд етапу ліги пройде напряму в 1/8 фіналу, без стикового раунду.

Жереб же продовжує тішити "гірників", зводячи їх з командами з не надто сильних чемпіонатів. Хамрун Спартанс має три поразки в чотирьох турах та перемогу над клубом Лінкольн Ред Імпс з Гібралтару.

Прогноз букмекера

Тож недивно, що Шахтар є явним фаворитом по лінії betking. Перемога команди Турана оцінена всього у 1,40, тоді як успіх Хамрун Спартанс – у 8,00. На нічию ж виставлений коефіцієнт 5,00.

При цьому експерти впевнені у великій кількості голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить лише 1,69, тоді як ТМ2,5 – 2,12. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 2,00.

*Коефіцієнти подані станом на 20:55 10.12.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Відзначимо, що Хамрун Спартанс є знайомим для українців суперником. Цього сезону чемпіон Мальти зустрічався у кваліфікації Ліги чемпіонів із київським Динамо.

Тоді обидві зустрічі не стали проблемними для "біло-синіх" – двічі по 3:0 на користь чемпіонів України. Шахтар також має успішний досвід протистояння мальтійцям.

У сезоні 1998-1999 "гірники" потрапили на Біркіркару в першому кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА. Тоді Шахтар також здобув дві перемоги – 2:1 вдома та 4:0 на виїзді.