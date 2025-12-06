Команда Ігоря Костюка зіграє номінально на виїзді проти Кудрівки. Правда, гра пройде саме у Києві на стадіоні "Оболонь-Арена". Початок – о 18:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Чи перерве Динамо програшну серію?

"Біло-сині" потрапили в ігрову яму цієї осені. В рамках УПЛ Динамо виграло всього один матч з початку вересня, а у листопаді взагалі програли усі чотири матчі.

Через це команда опустилась на 7 місце, а також залишилась без головного тренера Олександра Шовковського. Поки що виконувачем обов'язки наставника призначено коуча U-19 Ігоря Костюка.

Втім вже під його керівництвом Динамо примудрилось програти останній команді турнірної таблиці УПЛ Полтаві. Тепер же на киян чекає черговий новачок чемпіонату України.

Кудрівка проводить свій дебютний сезон на елітному рівні. При цьому команда Віталія Костишина тримається поза зоною вильоту, хоча останні три зустрічі клуб теж програв.

Прогноз букмекера

Тим не менш, саме Динамо є фаворитом зустрічі по лінії betking. Перемога "біло-синіх" оцінена всього у 1,31, тоді як успіх Кудрівки – у 10,20. На нічию ж виставлений коефіцієнт 5,90.

При цьому експерти впевнені у великій кількості голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить лише 1,58, тоді як ТМ2,5 – 2,40. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 2,05.

*Коефіцієнти подані станом на 23:30 04.12.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

До слова, Динамо провалює сезон не тільки в УПЛ. Київський клуб вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а у Лізі конференцій зазнали трьох поразок в чотирьох матчах.

Як наслідок, кияни посідають лише 27 місце в турнірній таблиці ЛК. На основній стадії турніру Динамо доведеться ще зіграти з Фіорентиною та Ноа.