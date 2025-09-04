Украинские клубы продолжают свой еврокубковый путь в сезоне 2025-2026. Из четырех представителей УПЛ в основную стадию Лиги конференций попали только двое, сообщает 24 Канал.
По теме Таблица коэффициентов УЕФА в сезоне 2025-2026: на каком месте Украина
Кто будет играть в Лиге конференций?
Шахтер и Динамо будут играть на этапе лиги третьего по рангу еврокубка. Оба клуба объявили заявку на матчи Лиги конференций 2025-2026. Дончане внесли в список 30 игроков, в том числе трех летних новичков из Бразилии.
|
ВРАТАРИ
|
ЗАЩИТНИКИ
|
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|
НАПАДЧИКИ
|
Дмитрий Ризнык
|
Винисиус Тобиас
|
Марлон Гомес
|
Кауан Элиас
В свою очередь заявка Динамо состоит из 29-ти футболистов. Среди них есть и четыре новых игрока, которых "бело-синие" подписали уже в сентябре. Зато вне списка оказался Максим Брагару.
|
ВРАТАРИ
|
ЗАЩИТНИКИ
|
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|
НАПАДАЮЩИЕ
|
Руслан Нещерет
|
Александр Тимчик
|
Валентин Рубчинский
|
Андрей Ярмоленко
В основном этапе Лиги конференций обе команды проведут по шесть матчей. Старт – 2 октября. Для выхода в плей-офф необходимо занять место в топ-24 из 36-ти клубов.
Читайте также Известно, сколько заработают Динамо и Шахтер за участие в основном этапе Лиги конференций
Что известно о Шахтере и Динамо в еврокубках:
- Киевляне стартовали с квалификации Лиги чемпионов, где уверенно прошли Хамрун Спартанс
- В 3-м раунде отбора Динамо не смогло одолеть Пафос – 0:1, 0:2.
- "Бело-синие" имели шанс оказаться в основном этапе Лиги Европы, но не смогли пройти Маккаби Тель-Авив (1:3, 1:0).
- В Лиге конференций Динамо сыграет с Фиорентиной, Кристал Пэлас, Самсунспором, Омонией, Ноа и Зрински.
- Шахтер начинал путь в Лиге Европы, где без проблем прошел Ильвес и Бешикташ.
- Неудачей обернулись матчи против Панатинаикоса, греки прошли "горняков" в серии пенальти.
- В Лигу конференций Шахтер попал благодаря проходу швейцарского Серветта – 1:1, 2:1.
- В основном этапе "горняки" будут играть против Абердина, Легии, Риеки, Шемрок Роверс, Хамрун Спартанс и Брейдаблика.