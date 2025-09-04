Украинские клубы продолжают свой еврокубковый путь в сезоне 2025-2026. Из четырех представителей УПЛ в основную стадию Лиги конференций попали только двое, сообщает 24 Канал.

Кто будет играть в Лиге конференций?

Шахтер и Динамо будут играть на этапе лиги третьего по рангу еврокубка. Оба клуба объявили заявку на матчи Лиги конференций 2025-2026. Дончане внесли в список 30 игроков, в том числе трех летних новичков из Бразилии.

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ НАПАДЧИКИ Дмитрий Ризнык

Кирилл Фесюн

Денис Твардовский

Ростислав Баглай Винисиус Тобиас

Ефим Конопля

Марлон Сантос

Николай Матвиенко

Валерий Бондарь

Алаа Грам

Диего Арройо

Марьян Фарина

Педро Энрике

Иракли Азаров Марлон Гомес

Дмитрий Крыськив

Егор Назарина

Антон Глущенко

Виктор Цуканов

Олег Очеретько

Артем Бондаренко

Алиссон Сантана

Марьян Швед

Невертон

Педриньо

Лукас Феррейра

Изаки Силва Кауан Элиас

Эгиналду

Лука Мейреллиш

В свою очередь заявка Динамо состоит из 29-ти футболистов. Среди них есть и четыре новых игрока, которых "бело-синие" подписали уже в сентябре. Зато вне списка оказался Максим Брагару.

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ Руслан Нещерет

Валентин Моргун

Вячеслав Суркис

Денис Игнатенко Александр Тимчик

Александр Караваев

Василий Буртник

Денис Попов

Кристиан Биловар

Тарас Михавко

Алиу Тиаре

Владислав Захарченко

Константин Вивчаренко

Владислав Дубинчак Валентин Рубчинский

Николай Михайленко

Владимир Бражко

Александр Яцик

Николай Шапаренко

Александр Пихаленок

Виталий Буяльский

Назар Волошин

Владислав Кабаев Андрей Ярмоленко

Анхель Торрес

Эдуардо Герреро

Владислав Бленуце

Шола Огундана

Матвей Пономаренко

В основном этапе Лиги конференций обе команды проведут по шесть матчей. Старт – 2 октября. Для выхода в плей-офф необходимо занять место в топ-24 из 36-ти клубов.

