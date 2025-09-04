Українські клуби продовжують свій єврокубковий шлях у сезоні 2025-2026. З чотирьох представників УПЛ в основну стадію Ліги конференцій потрапили лише двоє, повідомляє 24 Канал.

Хто гратиме в Лізі конференцій?

Шахтар та Динамо гратимуть на етапі ліги третього за рангом єврокубка. Обидва клуби оголосили заявку на матчі Ліги конференцій 2025-2026. Донеччани внесли до списку 30 гравців, в тому числі трьох літніх новачків з Бразилії.

ВОРОТАРІ ЗАХИСНИКИ ПІВЗАХИСНИКИ НАПАДНИКИ Дмитро Різник

Кіріл Фесюн

Денис Твардовський

Ростислав Баглай Вінісіус Тобіас

Юхим Конопля

Марлон Сантос

Микола Матвієнко

Валерій Бондар

Алаа Грам

Дієго Арройо

Мар'ян Фарина

Педро Енріке

Іраклі Азаров Марлон Гомес

Дмитро Криськів

Єгор Назарина

Антон Глущенко

Віктор Цуканов

Олег Очеретько

Артем Бондаренко

Аліссон Сантана

Мар'ян Швед

Невертон

Педріньо

Лукас Феррейра

Ізакі Сілва Кауан Еліас

Егіналду

Лука Мейрелліш

У свою чергу заявка Динамо складається з 29-ти футболістів. Серед них є і чотири нових гравці, яких "біло-сині" підписали вже у вересні. Натомість поза списком опинився Максим Брагару.

ВОРОТАРІ ЗАХИСНИКИ ПІВЗАХИСНИКИ НАПАДНИКИ Руслан Нещерет

Валентин Моргун

В'ячеслав Суркіс

Денис Ігнатенко Олександр Тимчик

Олександр Караваєв

Василь Буртник

Денис Попов

Крістіан Біловар

Тарас Михавко

Аліу Тіаре

Владислав Захарченко

Костянтин Вівчаренко

Владислав Дубінчак Валентин Рубчинський

Микола Михайленко

Володимир Бражко

Олександр Яцик

Микола Шапаренко

Олександр Піхальонок

Віталій Буяльський

Назар Волошин

Владислав Кабаєв Андрій Ярмоленко

Анхель Торрес

Едуардо Герреро

Владіслав Бленуце

Шола Огундана

Матвій Пономаренко

В основному етапі Ліги конференцій обидві команди проведуть по шість матчів. Старт – 2 жовтня. Для виходу в плей-оф необхідно посісти місце у топ-24 з 36-ти клубів.

Що відомо про Шахтар та Динамо в єврокубках: