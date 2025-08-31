Українські клуби зіграють шість матчів з шести різними командами в основній сітці Ліги конференцій 2025/2026. Визначився розклад матчів Динамо та Шахтаря у турнірі, повідомляє 24 канал із посиланням на сайт УЄФА.
Коли гратимуть Динамо та Шахтар?
Динамо та Шахтар стартують у Лізі конференцій 2025/2026 – 2 жовтня 2025 року. "Біло-сині" у номінально домашньому матчі прийматимуть англійський Крістал Пелес, а Шахтар вирушить на виїзд до Абердіна.
Розклад Динамо у Лізі конференцій:
- 2 жовтня. 19:45 Крістал Пелес (вдома)
- 23 жовтня. 22:00 Самсунспор (на виїзді)
- 6 листопада. 22:00 Зринські (вдома)
- 27 листопада. 19:45 Омонія (на виїзді)
- 11 грудня. 19:45 Фіорентина (на виїзді)
- 18 грудня. 22:00 Ноах (вдома)
Розклад Шахтаря у Лізі конференцій:
- 2 жовтня. 22:00 Абердін (на виїзді)
- 23 жовтня. 19:45 Легія (вдома)
- 6 листопада. 19:45 Брейдаблік (вдома)
- 27 листопада. 22:00 Шемрок Роверс (на виїзді)
- 11 грудня. 22:00 Хамрун Спартанс (на виїзді)
- 18 грудня. 22:00 Рієка (вдома)
Нагадаємо, що 8 найкращих команд основного етапу виходять напряму в 1/8 фіналу Ліги конференцій 2025/2026. Команди, які посіли з 9 по 24 місце зіграють у стикових матчах за інші путівки у наступний раунд турніру.
