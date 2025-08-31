Украинские клубы сыграют шесть матчей с шести разными командами в основной сетке Лиги конференций 2025/2026. Определилось расписание матчей Динамо и Шахтера в турнире, сообщает 24 канал со ссылкой на сайт УЕФА.

Когда будут играть Динамо и Шахтер?

Динамо и Шахтер стартуют в Лиге конференций 2025/2026 – 2 октября 2025 года. "Бело-синие" в номинально домашнем матче будут принимать английский Кристал Пэлас, а Шахтер отправится на выезд в Абердин.

Расписание Динамо в Лиге конференций:

2 октября. 19:45 Кристал Пэлас (дома)

23 октября. 22:00 Самсунспор (на выезде)

6 ноября. 22:00 Зрински (дома)

27 ноября. 19:45 Омония (на выезде)

11 декабря. 19:45 Фиорентина (на выезде)

18 декабря. 22:00 Ноах (дома)

Расписание Шахтера в Лиге конференций:

2 октября. 22:00 Абердин (на выезде)

23 октября. 19:45 Легия (дома)

6 ноября. 19:45 Брейдаблик (дома)

27 ноября. 22:00 Шемрок Роверс (на выезде)

11 декабря. 22:00 Хамрун Спартанс (на выезде)

18 декабря. 22:00 Риека (дома)

Напомним, что 8 лучших команд основного этапа выходят напрямую в 1/8 финала Лиги конференций 2025/2026. Команды, занявшие с 9 по 24 место сыграют в стыковых матчах за другие путевки в следующий раунд турнира.

