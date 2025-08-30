"Красно-белые" в ближайшее время должны объявить о трансфере Ваната. В Испании раскрыли сумму, которую каталонцы заплатят за переход нападающего "бело-синих", сообщает 24 канал со ссылкой на Marca.

Сколько Динамо получит за Ваната?

Испанское издание Marca назвала сумму трансфера Владислава Ваната из Динамо в Жирону. По имеющейся информации, испанский клуб заплатит за украинского футболиста 15 миллионов евро.

Также "бело-синие" получат бонусы за Ваната в размере 2 миллионов евро. Ранее было известно, что Динамо требовало у Жироны 20 миллионов евро за трансфер 23-летнего нападающего.

Каталонцы уже подписали пятилетний контракт с Владиславом Ванатом. До трансфера украинского футболиста остался лишь один шаг – клубы договариваются о рассрочке выплат за переход форварда.

Ранее появилось видео, на котором Ванат уже прибыл в Испанию. Поэтому совсем скоро можно ожидать официальное подтверждение трансфера футболиста киевского Динамо и сборной Украины.

Владислав Ванат в Испании: смотрите видео

Напомним, что в текущем сезоне Владислав Ванат сыграл в семи матчах в составе Динамо во всех турнирах. 23-летний форвард забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик отказался от перехода в клуб из АПЛ и остается в Италии. Украинский футболист определился, где хочет продолжить карьеру.