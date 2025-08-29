Участие в основном раунде Лиги конференций-2025/2026 будут принимать 36 клубов, которые были разделены на 6 корзин по 6 команд (согласно рейтингу УЕФА). Шахтер и Динамо попали в разные корзины: "горняки" были в первой, а киевляне – во второй, информирует 24 Канал.

Каковы результаты жеребьевки Лиги конференций?

Корзины для жеребьевки, в которых Динамо и Шахтер:

Корзина 1: Фиорентина (Италия), АЗ Алкмар (Нидерланды), Шахтер (Украина), Слован Братислава (Словакия), Рапид (Австрия), Легия Варшава (Польша)

Фиорентина (Италия), АЗ Алкмар (Нидерланды), Слован Братислава (Словакия), Рапид (Австрия), Легия Варшава (Польша) Корзина 2: Спарта (Чехия), Динамо (Украина), Кристал Пэлас (Англия), Лех Познань (Польша), Райо Вальекано (Испания), Шемрок Роверс (Ирландия)

Всех соперников определила специальная компьютерная система. Украинские гранды попали на следующих оппонентов:

Динамо: Кристал Пэлес (дома), Фиорентина (в гостях), Зрински (дома), Омония (в гостях), Ноа (дома), Самсунспор (в гостях)

Шахтер: Легия (дома), Шемрок Роверс (в гостях), Риека (дома), Абердин (в гостях) Брейдаблик (дома), Хамрун (в гостях).

К слову. Динамо вылетело в Лигу конференций после поражения от Маккаби Тель-Авив в плей-офф Лиги Европы, Зато Шахтер победил Серветт в плей-офф ЛК.

Когда состоятся матчи Лиги конференций?

Основной этап ЛК продлится со 2 октября по 18 декабря 2025 года. Напомним, что каждый клуб проведет по одной игре против представителя каждой корзины.

Уже в следующем 2026-м году будут сыграны матчи 1/16 финала и других раундов третьего по силе еврокубкового турнира.

Восемь лучших клубов попадут напрямую в 1/8 финала, а команды, которые финишируют в промежутке между 9-м и 24-м позициями, сыграют в 1/16 финала за выход в следующий раунд.

Тур 1: 2 октября 2025 года

Тур 2: 23 октября 2025 года

Тур 3: 6 ноября 2025 года

Тур 4: 27 ноября 2025 года

Тур 5: 11 декабря 2025 года

Тур 6: 18 декабря 2025 года

1/16 финала: 19 и 26 февраля 2026 года

1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года

Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026 года

Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026 года

Финал Лиги конференций-2025/2026 запланирован на 27 мая 2026 года и состоится на "Red Bull Arena" в немецком Лейпциге.