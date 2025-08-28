"Бело-синие" сыграли второй матч отбора против израильского клуба. Киевлян устраивала только победа, чтобы продолжить выступления в Лиге Европы 2025/2026, сообщает 24 канал.

Предматчевое расписание

В первом матче Динамо уступило Маккаби Тель-Авив. Игра завершилась уверенной победой израильского клуба со счетом 3:1.

"Бело-синие" должны были побеждать соперников из Израиля с разницей в три мяча в номинально домашнем матче отбора Лиги Европы 2025/2026. Иначе клуб из столицы Украины ожидает основной этап Лига конференций.

Динамо – Маккаби Тель-Авив 1:0

Голы: Герреро, 5

Динамо, которому нужно вырывать победу, активно начало матч против Маккаби Тель-Авив. "Бело-синие" на старте противостояния забили быстрый гол усилиями Эдуардо Герреро.

Однако киевлянам надо было забивать как минимум еще один гол, чтобы выровнять счет в двухматчевом противостоянии. Подопечные Александра Шовковского продолжали на гнет, но забить так и не удалось.

Во втором тайме Маккаби добавил в игре, но киевляне продолжали создавать моменты. В частности, прекрасные возможности, чтобы забить второй гол имел Нараз Волошин, однако оборона израильского клуба действовала надежно.

На 73-й минуте матча Александр Шовковский сменил Эдуардо Герреро на Матвея Пономаренко. Главный тренер Динамо решил освежить атакующее звено команды.

Однако Динамо не смогло забить еще один гол и проигрывает по итогам двух матчей – 2:3. "Бело-синие" продолжат свой путь в основном этапе Лиги конференций 2025/2026.