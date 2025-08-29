Участь в основному раунді Ліги конференцій-2025/2026 братимуть 36 клубів, які були поділені на 6 кошиків по 6 команд (згідно із рейтингом УЄФА). Шахтар і Динамо потрапили в різні кошики: "гірники" були у першому, а кияни – у другому, інформує 24 Канал.

Варто дізнатись Відомо, скільки зароблять Динамо та Шахтар за участь в основному етапі Ліги конференцій

Якими є результати жеребкування Ліги конференцій?

Кошики для жеребкування, у яких Динамо та Шахтар:

Кошик 1: Фіорентина (Італія), АЗ Алкмар (Нідерланди), Шахтар (Україна), Слован Братислава (Словаччина), Рапід (Австрія), Легія Варшава (Польща)

Фіорентина (Італія), АЗ Алкмар (Нідерланди), Слован Братислава (Словаччина), Рапід (Австрія), Легія Варшава (Польща) Кошик 2: Спарта (Чехія), Динамо (Україна), Крістал Пелас (Англія), Лех Познань (Польща), Райо Вальєкано (Іспанія), Шемрок Роверс (Ірландія)

Усіх суперників визначила спеціальна комп’ютерна система. Українські гранди потрапили на наступних опонентів:

Динамо: Крістал Пелес (вдома), Фіорентина (у гостях), Зринські (вдома), Омонія (у гостях), Ноа (вдома), Самсунспор (у гостях)

Шахтар: Легія (вдома), Шемрок Роверс (у гостях), Рієка (вдома), Абердін (у гостях) Брейдаблік (вдома), Хамрун (у гостях).

До слова. Динамо вилетіло у Лігу конференцій після поразки від Маккабі Тель-Авів у плей-оф Ліги Європи, Натомість Шахтар переміг Серветт у плей-оф ЛК.

Коли відбудуться матчі Ліги конференцій?

Основний етап ЛК триватиме із 2 жовтня по 18 грудня 2025 року. Нагадаємо, що кожен клуб проведе по одній грі проти представника кожного кошика.

Вже у наступному 2026-му році будуть зіграні матчі 1/16 фіналу та інших раундів третього за силою єврокубкового турніру.

Вісім найкращих клубів потраплять напряму до 1/8 фіналу, а команди, які фінішують у проміжку між 9-м та 24-м позиціями, зіграють в 1/16 фіналу за вихід у наступний раунд.

Тур 1: 2 жовтня 2025

Тур 2: 23 жовтня 2025

Тур 3: 6 листопада 2025

Тур 4: 27 листопада 2025

Тур 5: 11 грудня 2025 року

Тур 6: 18 грудня 2025 року

1/16 фіналу: 19 та 26 лютого 2026

1/8 фіналу: 12 та 19 березня 2026

Чвертьфінали: 9 та 16 квітня 2026

Півфінали: 30 квітня та 7 травня 2026

Фінал Ліги конференцій-2025/2026 запланований на 27 травня 2026 року та відбудеться на "Red Bull Arena" у німецькому Лейпцигу.