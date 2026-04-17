За правилами УЄФА, місце переможця Ліги чемпіонів в разі, якщо він кваліфікується через внутрішній чемпіонат, дістається найкращому за рейтингом чемпіону своєї країни. Як пише Daily Record, боротьба зараз точиться між Шахтарем і шотландським Рейнджерс.

Що потрібно Шахтарю, щоб вийти в основний раунд Ліги чемпіонів?

В особистому рейтингу донеччани серед клубів, які не матимуть прямої путівки у Лігу чемпіонів, поступаються Олімпіакосу і Рейнджерс.

Але клуб з Пірея на 5 очок відстає від лідерів чемпіонату Греції АЕКа, тож навряд зможе тріумфувати цьогоріч. Проблеми є і в команди з Глазго, яка наразі на один заліковий бал позаду Гартс – але тут шанси набагато вищі.

Згідно з клубним рейтингом УЄФА, між Шахтарем і Рейнджерс різниця у три бали, а шотландці вже давно завершили єврокубковий шлях, проваливши Лігу Європи. Тож усе в руках підопічних Арди Турана: їм потрібно перемогти в УПЛ і, наприклад, виграти та зіграти внічию з Кристал Пелас у півфіналі Ліги конференцій. Тоді навіть результат фіналу вже не буде відігравати ролі.

